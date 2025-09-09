Η Αυλαία των BBC Proms 2025 Πέφτει στο Τρίτο
Το περίφημο Φεστιβάλ BBC Proms, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Βρετανίας, ολοκληρώνει τον φετινό του κύκλο το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου με μια θριαμβευτική συναυλία που το Τρίτο θα μεταδώσει και φέτος απευθείας στις εννιά το βράδυ.
Μετά από οκτώ εβδομάδες και περισσότερες από 80 συναυλίες, τα BBC Proms 2025 κορυφώνονται, στο Royal Albert Hall, με μια Τελευταία Νύχτα γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές και λαμπερές παρουσίες. Ξεναγοί στην ξεχωριστή αυτή απευθείας μετάδοση του Τρίτου Προγράμματος, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί Αλεξάνδρα Γιαλίνη και Γιώργος Φλωράκης.
Στο πόντιουμ η Elim Chan, μία από τις πιο χαρισματικές μαέστρους της γενιάς της, διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του BBC καθώς και τους BBC Singers σε ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια που κάνουν το κοινό να συμμετέχει με ενθουσιασμό.
Στη σκηνή μαζί της δύο ξεχωριστές σολίστ: η «γοητευτική» σοπράνο Louise Alder και η «εκρηκτική» τρομπετίστα Alison Balsom, ενώ οι πρεμιέρες νέων έργων δύο γυναικών συνθετριών, της Camille Pépin και της Rachel Portman, δίνουν στη βραδιά μια ξεκάθαρη… γυναικεία υπογραφή. Το πρόγραμμα αποκτά απρόσμενη ροκ διάσταση με τη θρυλική Bohemian Rhapsody του Freddie Mercury, σε προσαρμογή του Stuart Morley.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- Modest Mussorgsky
«Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό»
- Johann Nepomuk Hummel
Κοντσέρτο για Τρομπέτα σε Μι Ύφεση Μείζονα
- Lucy Walker
"Today"
- Arthur Benjamin
Storm Cloud Cantata, από την ταινία "The Man Who Knew Too Much" (ενορχήστρωση: Bernard Herrmann)
- Franz Lehár
"Vilja Song", άρια της Άννα από την «Εύθυμη Χήρα»
- Charles Gounod
"Ah! je ris de me voir, si belle en ce miroir!", άρια της Μαργαρίτα από τον «Φάουστ»
- Camille Pépin
"Fireworks" ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
- Paul Dukas
«Ο Μαθητευόμενος Μάγος», συμφωνικό σκέρτσο
- Freddie Mercury
"Bohemian Rhapsody" (προσαρμογή: Stuart Morley)
- Dmitri Shostakovich
Εορταστική Εισαγωγή, έργο 96
- Frederick Loewe
Αποσπάσματα από το μιούζικαλ «Ωραία μου Κυρία»
- Leonard Bernstein
"Riffs"
- Leroy Anderson
"The Typewriter"
- Rachel Portman
"The Gathering Tree" ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
- Sir Henry Wood
Φαντασία Πάνω σε Βρετανικά Τραγούδια της Θάλασσας
- Thomas Arne
"Rule, Britannia!"
- Sir Edward Elgar
"Pomp and Circumstance", March Αρ. 1 ('Land of Hope and Glory')
- Sir Hubert Parry
"Jerusalem"
- Βρετανικός Εθνικός Ύμνος
"God save the King", (Ενορχήστρωση Benjamin Britten)
- Παραδοσιακό
"Auld Lang Syne"
Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη - Γιώργος Φλωράκης
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/