Η Αυλαία των BBC Proms 2025 Πέφτει στο Τρίτο
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το περίφημο Φεστιβάλ BBC Proms, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Βρετανίας, ολοκληρώνει τον φετινό του κύκλο με μια θριαμβευτική συναυλία που θα παρουσιάσουν απευθείας στο Τρίτο η Αλεξάνδρα Γιαλίνη και ο Γιώργος Φλωράκης.
Το περίφημο Φεστιβάλ BBC Proms, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Βρετανίας, ολοκληρώνει τον φετινό του κύκλο το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου με μια θριαμβευτική συναυλία που το Τρίτο θα μεταδώσει και φέτος απευθείας στις εννιά το βράδυ.

Μετά από οκτώ εβδομάδες και περισσότερες από 80 συναυλίες, τα BBC Proms 2025 κορυφώνονται, στο Royal Albert Hall, με μια Τελευταία Νύχτα γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές και λαμπερές παρουσίεςΞεναγοί στην ξεχωριστή αυτή απευθείας μετάδοση του Τρίτου Προγράμματος, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί Αλεξάνδρα Γιαλίνη και Γιώργος Φλωράκης.

Elim Chan

Στο πόντιουμ η Elim Chan, μία από τις πιο χαρισματικές μαέστρους της γενιάς της, διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του BBC καθώς και τους BBC Singers σε ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια που κάνουν το κοινό να συμμετέχει με ενθουσιασμό.

Louise Alder

Στη σκηνή μαζί της δύο ξεχωριστές σολίστ: η «γοητευτική» σοπράνο Louise Alder και η «εκρηκτική» τρομπετίστα Alison Balsom, ενώ οι πρεμιέρες νέων έργων δύο γυναικών συνθετριών, της Camille Pépin και της Rachel Portman, δίνουν στη βραδιά μια ξεκάθαρη… γυναικεία υπογραφή. Το πρόγραμμα αποκτά απρόσμενη ροκ διάσταση με τη θρυλική Bohemian Rhapsody του Freddie Mercury, σε προσαρμογή του Stuart Morley.

Alison Balsom

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Camille Pépin
Rachel Portman

Καλοκαίρι στην Ευρώπη μέσω του Δικτύου Δημόσιων Ραδιοφωνιών της EBU

Ελάτε μαζί μας στις σημαντικότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το Τρίτο

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη - Γιώργος Φλωράκης

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/

