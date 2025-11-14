Η Ιστορία της Μαγείας: 11ο Μέρος – Έγκλημα & Μάγισσες – Άντρες στην Πυρά

Η «Καρδιά του Σκότους» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στη διερεύνηση της Έννοιας του Κακού βάζοντας στο Επίκεντρο την Μαγεία. Έγκλημα & Μάγισσες - Άντρες στην Πυρά στο 11ο επεισόδιο του τρέχοντος Κύκλου της εκπομπής στο Τρίτο Πρόγραμμα και μετά στο ERT εcho.

«Το κατακόκκινο σαν αίμα χρώμα της πυράς είναι αειθαλές.» – Erich Kästner

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 22:30 – 23:00 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ συνεχίζει την ιστορική, κοινωνιολογική και ανθρωπολογική διερεύνηση της μαγείας: μάγοι, μάγισσες, τελετουργίες, σύμβολα, ξόρκια και εξορκισμοί, Walpurgisnacht, το Malleus Maleficarum και οι διώξεις των μαγισσών στη Μεσαιωνική Ευρώπη – μέσα από μύθους, αφηγήσεις, λογοτεχνικές και ακαδημαϊκές / επιστημονικές προσεγγίσεις και ποικίλα αναγνώσματα, ο μάγος και κυρίως η μάγισσα αναδύεται από τις σκιές ως αμφίσημη φιγούρα με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα που συνεπαίρνει το συλλογικό φαντασιακό.

Συγγραφή / επιμέλεια κειμένων-παραγωγή-παρουσίαση: Ευαγγελία Κουλιζάκη.

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/