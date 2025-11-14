Η Ιστορία της Μαγείας: 11ο Μέρος – Έγκλημα & Μάγισσες – Άντρες στην Πυρά

Προτάσεις Ραδιοφώνου

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στις 22:30
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η «Καρδιά του Σκότους» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στη διερεύνηση της Έννοιας του Κακού βάζοντας στο Επίκεντρο την Μαγεία. Έγκλημα & Μάγισσες - Άντρες στην Πυρά στο 11ο επεισόδιο του τρέχοντος Κύκλου της εκπομπής στο Τρίτο Πρόγραμμα και μετά στο ERT εcho.
Η «Καρδιά του Σκότους» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στη διερεύνηση της Έννοιας του Κακού βάζοντας στο Επίκεντρο την Μαγεία. Έγκλημα & Μάγισσες - Άντρες στην Πυρά στο 11ο επεισόδιο του τρέχοντος Κύκλου της εκπομπής στο Τρίτο Πρόγραμμα και μετά στο ERT εcho.

«Το κατακόκκινο σαν αίμα χρώμα της πυράς είναι αειθαλές.»Erich Kästner

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 22:30 – 23:00 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ συνεχίζει την ιστορική, κοινωνιολογική και ανθρωπολογική διερεύνηση της μαγείας: μάγοι, μάγισσες, τελετουργίες, σύμβολα, ξόρκια και εξορκισμοί, Walpurgisnacht, το Malleus Maleficarum και οι διώξεις των μαγισσών στη Μεσαιωνική Ευρώπη – μέσα από μύθους, αφηγήσεις, λογοτεχνικές και ακαδημαϊκές / επιστημονικές προσεγγίσεις και ποικίλα αναγνώσματα, ο μάγος και κυρίως η μάγισσα αναδύεται από τις σκιές ως αμφίσημη φιγούρα με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα που συνεπαίρνει το συλλογικό φαντασιακό.

Συγγραφή / επιμέλεια κειμένων-παραγωγή-παρουσίαση: Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6https://www.ertecho.gr/radio/trito/

