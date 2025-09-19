Η Ιστορία της Μαγείας – 3η Εκπομπή του Νέου Κύκλου

Η «Καρδιά του Σκότους» ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στη διερεύνηση της Έννοιας του Κακού βάζοντας στο Επίκεντρο την Μαγεία. Ακούστε το τρίτο επεισόδιο με τίτλο «Το αρχέτυπο της Λίλιθ / Η Βίβλος του βασιλιά Ιακώβου» του νέου Κύκλου της εκπομπής «Η Καρδιά του Σκότους» της Ευαγγελίας Κουλιζάκη, από το Τρίτο Πρόγραμμα και μετά στο ERT εcho.

«Σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα η επιρροή από τη λέξη “λαγίλ” (“νύχτα” στα Εβραϊκά) έδωσε στον μύθο μια νέα τροπή. Η Λίλιθ δεν είναι πια φίδι· γίνεται οπτασία της νύχτας» – J. L. Borges

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 22:30 – 23:00 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ έχοντας ολοκληρώσει μια πρώτη λογοτεχνική, κοινωνιολογική και ανθρωπολογική διερεύνηση της έννοιας του Κακού εντρυφώντας σε μια Ιστορία του Διαβόλου, παραμένει στο ίδιο μοτίβο με μια δέσμη εκπομπών για την Ιστορία της Μαγείας: μάγοι, μάγισσες, τελετουργίες, σύμβολα, ξόρκια και εξορκισμοί, Walpurgisnacht, το Malleus Maleficarum και οι διώξεις των μαγισσών στη Μεσαιωνική Ευρώπη – μέσα από μύθους, αφηγήσεις, λογοτεχνικές και ακαδημαϊκές / επιστημονικές προσεγγίσεις και ποικίλα αναγνώσματα, ο μάγος και κυρίως η μάγισσα αναδύεται από τις σκιές ως αμφίσημη φιγούρα με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα που συνεπαίρνει το συλλογικό φαντασιακό.

Συγγραφή / επιμέλεια κειμένων-παραγωγή-παρουσίαση: Ευαγγελία Κουλιζάκη.

(φωτό: John Collier, "Lilith", 1887 / Franz Stuck, "The Sin", 1893 & "Sensuality", 1891)