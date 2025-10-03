Η Ιστορία της Μαγείας: 5ο Μέρος – Το “Malleus Maleficarum”

Η «Καρδιά του Σκότους» ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στη διερεύνηση της Έννοιας του Κακού βάζοντας στο Επίκεντρο την Μαγεία. Ακούστε το πέμπτο επεισόδιο με τίτλο "Malleus Maleficarum" του νέου Κύκλου της εκπομπής «Η Καρδιά του Σκότους» της Ευαγγελίας Κουλιζάκη, από το Τρίτο Πρόγραμμα και μετά στο ERT εcho.

«Τι άλλο είναι μια γυναίκα από μια αναπόδραστη τιμωρία, ένα αναπόφευκτο κακό, ένας εκ φύσεως πειρασμός, ένας ευκταίος όλεθρος, ένας εσωτερικός κίνδυνος, μια ευχάριστη βλάβη, ένα κακό της φύσης με όμορφα χρώματα» – Malleus Maleficarum

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025 22:30 – 23:00 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ έχοντας ολοκληρώσει μια πρώτη λογοτεχνική, κοινωνιολογική και ανθρωπολογική διερεύνηση της έννοιας του Κακού εντρυφώντας σε μια Ιστορία του Διαβόλου, παραμένει στο ίδιο μοτίβο με μια δέσμη εκπομπών για την Ιστορία της Μαγείας: μάγοι, μάγισσες, τελετουργίες, σύμβολα, ξόρκια και εξορκισμοί, Walpurgisnacht, το Malleus Maleficarum και οι διώξεις των μαγισσών στη Μεσαιωνική Ευρώπη – μέσα από μύθους, αφηγήσεις, λογοτεχνικές και ακαδημαϊκές / επιστημονικές προσεγγίσεις και ποικίλα αναγνώσματα, ο μάγος και κυρίως η μάγισσα αναδύεται από τις σκιές ως αμφίσημη φιγούρα με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα που συνεπαίρνει το συλλογικό φαντασιακό.

Συγγραφή / επιμέλεια κειμένων-παραγωγή-παρουσίαση: Ευαγγελία Κουλιζάκη.

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/

(φωτό: Sir John Gilbert, εικονογράφηση από το "The Lancashire Witches" του William Harrison Ainsworth, Λονδίνο, 1897)