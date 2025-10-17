Η Ιστορία της Μαγείας: 7ο Μέρος – Μαγεία και Λογοτεχνία

Η «Καρδιά του Σκότους» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στη διερεύνηση της Έννοιας του Κακού βάζοντας στο Επίκεντρο την Μαγεία. Μαγεία & Λογοτεχνία: Άλτζερνον Μπλάκγουντ: «Τζον Σάιλενς, Αρχαίες Μαγείες & άλλες Απόκρυφες Υποθέσεις» στο 7ο επεισόδιο του νέου Κύκλου της εκπομπής στο Τρίτο Πρόγραμμα και μετά στο ERT εcho.

«"Στο Σάμπαθ! Στο Σάμπαθ!" αναφώνησαν. "Στο Σάμπαθ των Μαγισσών!"» – Άλτζερνον Μπλάκγουντ: «Τζον Σάιλενς, Αρχαίες Μαγείες & άλλες Απόκρυφες Υποθέσεις» (Μετάφραση: Δημήτρης Λογοθέτης)

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 22:30 – 23:00 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ εμπλουτίζοντας τη δέσμη εκπομπών για την ιστορία της μαγείας, παρεμβάλλει μια ενότητα-αφιέρωμα στη μαγεία και τη λογοτεχνία, με δυο ραδιοφωνικά ημίωρα για τον Άλτζερνον Μπλάκγουντ: με όχημα το βιβλίο του «Τζον Σάιλενς: Αρχαίες μαγείες και άλλες απόκρυφες υποθέσεις», εισχωρεί στον κόσμο του αλλόκοτου και του θαυμαστού και παρακολουθεί τον ιδιοφυή Τζον Σάιλενς, έναν στερεοτυπικό Άγγλο της Εδουαρδιανής περιόδου και επιδραστικό διάσημο ντετέκτιβ, που αναλαμβάνει υποθέσεις παραφυσικού χαρακτήρα. Μικρό bonus στην έναρξη η φωνή του Μπλάκγουντ, από ηχογράφηση του ίδιου να διαβάζει τις «Αρχαίες Μαγείες» στο ραδιόφωνο του BBC.

Συγγραφή / επιμέλεια κειμένων-παραγωγή-παρουσίαση: Ευαγγελία Κουλιζάκη.

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/

(φωτό: η Simone Simon στην ταινία "Cat People" του Jacques Tourneur (1942), η οποία βασίζεται πολύ χαλαρά στην ιστορία «Αρχαίες Μαγείες» του Άλτζερνον Μπλάκγουντ / η Nastassja Kinski στην ταινία "Cat People" του Paul Schrader (1982), ριμέικ της ταινίας του Tourneur)