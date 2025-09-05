Η Ιστορία της Μαγείας στην «Καρδιά του Σκότους» – Νέος Κύκλος Εκπομπών

Η «Καρδιά του Σκότους» επιστρέφει έπειτα από μια σύντομη ανάπαυλα και ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στη διερεύνηση της Έννοιας του Κακού βάζοντας στο Επίκεντρο την Μαγεία. Ακούστε το νέο Κύκλο της εκπομπής «Η Καρδιά του Σκότους» της Ευαγγελίας Κουλιζάκη, από το Τρίτο Πρόγραμμα και μετά στο ERT εcho.

«Ό,τι δεν καταφέρνει ο Διάβολος, το πετυχαίνει η γυναίκα του, η μάγισσα» – Μαρτίνος Λούθηρος

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025 22:30 – 23:00 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ μετά τη μικρή θερινή της ανάπαυλα κι έχοντας ολοκληρώσει μια πρώτη λογοτεχνική, κοινωνιολογική και ανθρωπολογική διερεύνηση της έννοιας του Κακού εντρυφώντας σε μια Ιστορία του Διαβόλου, παραμένει στο ίδιο μοτίβο με μια δέσμη εκπομπών για την Ιστορία της Μαγείας: μάγοι, μάγισσες, τελετουργίες, σύμβολα, ξόρκια και εξορκισμοί, Walpurgisnacht, το Malleus Maleficarum και οι διώξεις των μαγισσών στη Μεσαιωνική Ευρώπη – μέσα από μύθους, αφηγήσεις, λογοτεχνικές και ακαδημαϊκές / επιστημονικές προσεγγίσεις και ποικίλα αναγνώσματα, ο μάγος και κυρίως η μάγισσα αναδύεται από τις σκιές ως αμφίσημη φιγούρα με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα που συνεπαίρνει το συλλογικό φαντασιακό.

Συγγραφή / επιμέλεια κειμένων-παραγωγή-παρουσίαση: Ευαγγελία Κουλιζάκη.

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/

(φωτό: Francisco Goya, “Vuelo de Brujas”‘, 1797-98)