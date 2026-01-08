Προτάσεις Ραδιοφώνου

Η Μουσικολόγος Αγγελική Κουφού Τιμής Ένεκεν στο Τρίτο

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στη μία το μεσημέρι
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τον Την διδάκτορα της μουσικολογίας Αγγελική Κουφού  φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας, στην αφιερωματική εκπομπή «Τιμής Ενεκεν» στο Τρίτο Πρόγραμμα.
ην διδάκτορα της μουσικολογίας Αγγελική Κουφού  φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας, στην αφιερωματική εκπομπή «Τιμής Ενεκεν», το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στη μια το μεσημέρι, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Η διδακτορική διατριβή της  Αγγελικής Κουφού, φωτίζει σε βάθος το Ελληνικό ταγκό του Μεσοπολέμου, ως κοινωνικό φαινόμενο, ως έκφραση μνήμης, έρωτα και απώλειας αλλά και ως ζωντανό σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της Νεοελληνικής μουσικής ταυτότητας.  

INFO

«Τιμής Ένεκεν»
Έρευνα – Παραγωγή – Παρουσίαση: Δαυίδ Ναχμίας
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 13:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/

