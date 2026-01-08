Η Μουσικολόγος Αγγελική Κουφού Τιμής Ένεκεν στο Τρίτο
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στη μία το μεσημέρι
Τον Την διδάκτορα της μουσικολογίας Αγγελική Κουφού φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας, στην αφιερωματική εκπομπή «Τιμής Ενεκεν» στο Τρίτο Πρόγραμμα.
«Τιμής Ένεκεν»
Η διδακτορική διατριβή της Αγγελικής Κουφού, φωτίζει σε βάθος το Ελληνικό ταγκό του Μεσοπολέμου, ως κοινωνικό φαινόμενο, ως έκφραση μνήμης, έρωτα και απώλειας αλλά και ως ζωντανό σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της Νεοελληνικής μουσικής ταυτότητας.
Έρευνα – Παραγωγή – Παρουσίαση: Δαυίδ Ναχμίας
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 13:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/
