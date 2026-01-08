Η Μουσικολόγος Αγγελική Κουφού Τιμής Ένεκεν στο Τρίτο

ην διδάκτορα της μουσικολογίας Αγγελική Κουφού φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας, στην αφιερωματική εκπομπή «Τιμής Ενεκεν», το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στη μια το μεσημέρι, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Η διδακτορική διατριβή της Αγγελικής Κουφού, φωτίζει σε βάθος το Ελληνικό ταγκό του Μεσοπολέμου, ως κοινωνικό φαινόμενο, ως έκφραση μνήμης, έρωτα και απώλειας αλλά και ως ζωντανό σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της Νεοελληνικής μουσικής ταυτότητας.

INFO

«Τιμής Ένεκεν»

Έρευνα – Παραγωγή – Παρουσίαση: Δαυίδ Ναχμίας

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 13:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/