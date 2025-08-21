Η Βέρα Ζαβιτσιάνου Είναι η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή

Με Ραδιοφωνικές Προσαρμογές Κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας συνεχίζεται ολόκληρο τον Αύγουστο η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο». Αυτήν την Κυριακή 24 Αυγούστου στις οκτώ και μισή το βράδυ η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή.

Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε μετάφραση Ιωάννη Γρυπάρη, και μουσική Δημήτρη Δραγατάκη, μεταδίδεται σε ραδιοφωνική προσαρμογή, την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στις οκτώ και μισή το βράδυ, στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» στο πλαίσιο της παρουσίασης θεατρικών ηχογραφήσεων κλασικών έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, από το πλούσιο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που θα διαρκέσει όλο τον Αύγουστο.

Πρόκειται για τη δεύτερη αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία του Σοφοκλή η οποία παρουσιάστηκε πιθανότατα στα Μεγάλα Διονύσια την Άνοιξη του 441 π.Χ..

Το θέμα είναι παρμένο, όπως και σε άλλες τραγωδίες του ποιητή, από τον Θηβαϊκό Κύκλο, από θρύλους που αναφέρονται στην πόλη των Θηβών και στα δεινά της δυναστείας των Λαβδακιδών.

Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής» τον Μάρτιο του 1972.

Βέρα Ζαβιτσιάνου

Ραδιοσκηνοθεσία: Λάμπρος Κωστόπουλος

Τεχνική επιμέλεια: Γρηγόρης Γίγας

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Γρηγόρης Βαφιάς – Κρέων

Κρέων Γιώργος Μετσόλης – Τειρεσίας

Τειρεσίας Μαρία Σκούντζου – Ισμήνη,

Ισμήνη, Γιώργος Βουτσίνος – Αίμων

Αίμων Γιάννης Αργύρης – φρουρός

φρουρός Χριστίνα Κουτσουδάκη – Ευρυδίκη

Ευρυδίκη Νίκος Παπακωνσταντίνου – Άγγελος



Χορός: Κώστας Γαλανάκης, Δημήτρης Κοντογιάννης, Θεόδωρος Συριώτης, Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Γιώργος Γεωργίου, Γιώργος Παληός.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho