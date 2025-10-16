Kaouther Adimi: «Τα πλούτη μας»

Η Αλγερινή συγγραφέας, περπατώντας στην οδό Χαμανί, πέφτει πάνω σε ένα πολύ μικρό κατάστημα, παράρτημα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αλγερίας.

Στη βιτρίνα αυτού που εξακολουθεί να αποκαλείται «Βιβλιοπωλείο Τα Αληθινά Πλούτη», μπορούμε και σήμερα να διαβάσουμε το έμβλημα που χάραξε, το 1936, ο εκδότης και συγγραφέας Edmond Charlot (1915-2004): «Ένας άνθρωπος που διαβάζει αξίζει για δύο».

Η Αντιμί αναβιώνει τη μνήμη εκείνου που ήταν ο πρώτος εκδότης του Αλμπέρ Καμύ, και που αφιέρωσε τη ζωή του στο «να εκδίδει, να συλλέγει, να κάνει το κοινό να ανακαλύπτει, να δημιουργεί δεσμούς μέσα από τις τέχνες».

[ Μόλις φτάσετε στο Αλγέρι, θα πρέπει να πάρετε τους ανηφορικούς δρόμους, να τους ανεβείτε και μετά να τους κατεβείτε. Θα πέσετε στην Ντιντούς Μουράντ με τα αμέτρητα σοκάκια να την κόβουν κάθετα σαν εκατοντάδες ιστορίες, δυο βήματα από μια γέφυρα που τη μοιράζονται αυτόχειρες και ερωτευμένοι. Κατεβείτε κι άλλο, απομακρυνθείτε από τα καφενεία και τα μπιστρό, τα μαγαζιά που πουλάνε ρούχα, τις αγορές φρούτων και λαχανικών, γρήγορα, συνεχίστε χωρίς να σταματήσετε, στρίψτε αριστερά, χαμογελάστε στον γέρο ανθοπώλη, γείρτε για λίγο την πλάτη σας πάνω σ’ έναν εκατόχρονο φοίνικα, μην πιστέψετε τον αστυφύλακα που θα σας πει ότι απαγορεύεται, τρέξτε πίσω από μια καρδερίνα μαζί με ένα τσούρμο πιτσιρίκια, και καταλήξτε στην πλατεία Εμίρ Αμπντελκαντέρ.

[….]

5 Μαΐου 1936

Θα είναι βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλείο, εκδοτικός οίκος· πάνω απ’ όλα, όμως, θα είναι ένας χώρος για τους φίλους που αγαπούν τη λογοτεχνία και τη Μεσόγειο. Δεν έχω προλάβει καλά καλά να εγκατασταθώ στον αριθμό 2Β, και είμαι ήδη πανευτυχής. Αρχίζω να γνωρίζω τους γείτονες, τους εμπόρους, τα γκαρσόνια των καφενείων. Είναι τα καινούργια πρόσωπα του σύμπαντός μου. Το θεατρικό έργο Εξέγερση στις Αστουρίες κυκλοφόρησε. Είχε αρχίσει να διαδίδεται ότι τα αρχικά ε.σ. σημαίνουν εκδόσεις Καμύ. Η πλάνη δεν θα διαρκέσει πολύ, της επιτρέπουμε όμως να υπάρχει και, κυρίως, καταφέρνουμε να πουλάμε αντίτυπα. ]

Kaouther Adimi: «Τα πλούτη μας»

Μετάφραση: Έφη Κορομηλά

Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2018

