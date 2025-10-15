Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις. Γι αυτήν την εβδομάδα ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΟΡΑ την Τετάρτη 15.10.25 την Πέμπτη 16.10.25 και την Παρασκευή 17.10.25.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τετάρτη 15-10-2025 ώρα 20:00-22:00

Δωμάτιο 432

Elgar, Walton, Tchaikovsky, Stravinsky, Enescu & Brahms

Φιλοξενούμενοι στο Δωμάτιο 432: οι Daniel Hope, βιολί - Simon Crawford-Phillips, πιάνο και Lawrence Power, βιολα, βιολί - Ryan Wigglesworth, πιάνο.

Simon Crawford-Phillips

Το Πρόγραμμα:

Sir Edward Elgar

Σονάτα για Βιολί, έργο 82

William Walton

Σονάτα για Βιολί και Πιάνο

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

“None but the lonely heart”, έργο 6/6

Lawrence Power

Igor Stravinsky

Divertimento

George Enescu

“Concertstück” για Βιόλα και Πιάνο

για Βιόλα και Πιάνο Johannes Brahms

Σονάτα για Βιόλα Αρ. 2, έργο 120

Ryan Wigglesworth

Πέμπτη 16-10-2025 ώρα 20:00 - 22:00

Accelerando

Βρετανία, Λονδίνο: Μουσικό Ταξίδι Πέρα από τα Όρια του Γαλαξία

Dalia Stasevska

Τα πιο ταλαντούχα εφηβικά μουσικά ταλέντα της Βρετανίας μάς προσκαλούν σε ένα ταξίδι πέρα από τα όρια του γαλαξία.

Η Εθνική Ορχήστρα Νέων της Μεγάλης Βρετανίας, υπό τη διεύθυνση της Dalia Stasevska, φέρνει στη σκηνή φεγγάρια και μετεωρίτες, διαστημόπλοια, αστέρια και φωτόσπαθα.

Οι «Πλανήτες» του Gustav Holst αποκαλύπτονται με την μυστηριώδη ομορφιά του Ποσειδώνα και τον φλογερό ήχο του Δία, ενώ η μουσική του "Star Wars" του John Williams ξυπνά μνήμες επικών διαστημικών περιπετειών.

Στο πρόγραμμα προστίθεται και το έργο της βραβευμένης με Pulitzer Caroline Shaw, με τίτλο "The Observatory" εμπνευσμένο από την επιστημονική φαντασία, αλλά και από τις νυχτερινές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ στο Λος Άντζελες.

Η συναυλία έγινε στις 09 Αυγούστου 2025

Παρασκευή 17-10-2025 ώρα 20:00-22:00

Αφηρημένος Ταχυδρόμος

Γερμανία, Βερολίνο: Πάθος για Haydn

Giovanni Antonini

Λίγοι διαθέτουν τόσο πάθος για τη μουσική του Joseph Haydn όσο ο Giovanni Antonini.

Με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, παρουσιάζει δύο Συμφωνίες του συνθέτη γεμάτες έμπνευση και εκπλήξεις, την δραματική Συμφωνία της Θλίψης, Hob. I:44 και τη Συμφωνία Αρ. 54, Hob. I/54.

Η σοπράνο Fatma Said ερμηνεύει την καντάτα "Arianna a Naxos", ένα ψυχολογικό δράμα εγκατάλειψης, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τα σπάνια entr’actes του W.A.Mozart για το έργο «Θάμος, Bασιλιάς της Αιγύπτου», αποκαλύπτοντας την εκφραστική δύναμη και την μουσική ευαισθησία που ο Antonini φέρνει σε κάθε συναυλία του.

Η συναυλία έγινε την 1η Νοεμβρίου του 2024.

Fatma Said

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μουσικής Δίχως Σύνορα, όπου η παράδοση συναντά το μέλλον και η μουσική γίνεται οικουμενική γλώσσα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/