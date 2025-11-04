Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και δέκα για δύο περίπου ώρες.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Τρίτη , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

Τις Τετάρτες , στο ΔΩΜΑΤΙΟ 432 , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ

κάθε Πέμπτη , στην εκπομπή ACCELERANDO , οι ρυθμοί επιταχύνουν και η σύγχρονη μουσική βρίσκει τη θέση της, από τον 20ό αιώνα μέχρι τις πιο πρόσφατες καινοτομίες.

Κλείνοντας αυτό το μουσικό ταξίδι την Παρασκευή, ο ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ μας μεταφέρει ξεχασμένες και διάσπαρτες ηχογραφήσεις, αφιερώματα και μουσικά «γράμματα» από την EBU, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε μοναδικές συναυλίες και φεστιβάλ από όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τρίτη 28-1 Τρίτη 04-11-2025 ώρα 20:10-22:00

Κλασικά Ηχογραφημένα

Ελβετία, Γενεύη: Lili Boulanger, Tchaikovsky & Prokofiev

Tugan Sokhiev

Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη και την ευαισθησία της μουσικής, με την Ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τη διεύθυνση του Tugan Sokhiev.

Sergey Khachatryan

Η Lili Boulanger, έμελλε να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα της Γαλλικής μουσικής, που όμως έφυγε νωρίς. Το "D’un matin de printemps", ένα ζωηρό έργο με αρμονίες που θυμίζουν Debussy και απροσδόκητη τόλμη, παρουσιάζεται στην ορχηστρική του μορφή.

Η ορχήστρα υποδέχεται στη συνέχεια τον χαρισματικό βιολονίστα Sergey Khachatryan στο πολυαγαπημένο Κοντσέρτο για Βιολί του P.I.Tchaikovsky, ένα έργο του οποίου ο συνδυασμός ρομαντικού πάθους και εντυπωσιακής δεξιοτεχνίας το έχει αναδείξει αγαπημένο τόσο των καλλιτεχνών όσο και του κοινού.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με τη Συμφωνία Αρ. 5 του Sergei Prokofiev γραμμένη – όπως έλεγε ο ίδιος – «για να δοξάσει την ανθρώπινη ψυχή».

Η συναυλία έγινε στις 08 Οκτωβρίου του 2025.

Τετάρτη 05-11-2025 ώρα 20:10-22:00

Δωμάτιο 432

Γιόζεφ Χάιντν, Μότσαρτ & Σούμπερτ

Κουαρτέτο Chiaroscuro

Φιλοξενούμενοι στο Δωμάτιο 432: Τα Κουαρτέτα Chiaroscuro και Marmen.

Το Πρόγραμμα:

Joseph Haydn

Κουαρτέτο για Έγχορδα Αρ. 33, έργο 33/6, Hob. III:42 («Ρωσικό»)

Wolfgang Amadeus Mozart

Κουαρτέτο για Έγχορδα Αρ. 19, K. 465 ('Dissonance')

Franz Schubert

Κουαρτέτο για Έγχορδα Αρ. 14, D. 810 («Ο Θάνατος και η Κόρη»)

Κουαρτέτο Marmen

Πέμπτη 06-11-2025 ώρα 20:10- 22:00

Accelerando

Ρουμανία, Βουκουρέστι: Η Μουσική Ψυχή της Ανατολικής Ευρώπης

Cristian Măcelaru

Μια συναυλία που χαρτογραφεί τη μουσική ψυχή της Ανατολικής Ευρώπης μέσα από τρεις ξεχωριστές φωνές.

Ο Cristian Măcelaru διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα George Enescu σε ένα ταξίδι από τη σύγχρονη Ρουμανία ως τον Καύκασο. Η βραδιά ανοίγει με την πρεμιέρα του Κοντσέρτου για Ορχήστρα του Dan Dediu, ενός από τους σημαντικότερους Ρουμάνους συνθέτες της γενιάς του, ενώ ο ξεχωριστός βιολονίστας Nemanja Radulović αναδεικνύει με πάθος το Κοντσέρτο για Βιολί έργο 46 του Aram Khachaturian.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με το "Poème roumain" του George Enescu, μουσική γεμάτη τοπία, μνήμες και μια αίσθηση ευγένειας.

Η συναυλία έγινε στις 24 Αυγούστου 2025.

Nemanja Radulović

Παρασκευή 07-11-2025 ώρα 20:10-22:00

Αφηρημένος Ταχυδρόμος

Βρετανία, Λονδίνο: Ο «Μάγος» Richard Strauss και ο Νεαρός Wolfgang Amadeus Mozart

Sir Antonio Pappano

Δύο πορτρέτα από τον μάγο του συμφωνικού ήχου, τον Richard Strauss – και ένας νεαρός W.A.Mozart που χορεύει με το βιολί του.

Υπό τη διεύθυνση του Sir Antonio Pappano, η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου ξεδιπλώνει τον λαμπερό και θεατρικό κόσμο του Richard Strauss. Στον "Till Eulenspiegel", ο ήχος μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή αφήγηση γεμάτη φάρσες και ειρωνεία ενώ στην «Ζωή Ενός Ήρωα», ο συνθέτης προβάλλει τον εαυτό του ως ήρωα ενός συμφωνικού καθρέφτη, υφαίνοντας μέσα στην παρτιτούρα αποσπάσματα από άλλα του έργα – σαν αναμνήσεις που επιστρέφουν μέσα στη μουσική του.

Ανάμεσά τους, η Lisa Batiashvili δίνει ζωή στο Πέμπτο Κοντσέρτο για Βιολί του Wolfgang Amadeus Mozart, γραμμένο όταν εκείνος ήταν μόλις δεκαεννέα ετών – ένα έργο γεμάτο με την καθαρότητα και τη νεανική του πνοή.

Η συναυλία έγινε στις 25 Μαΐου του 2025

Lisa Batiashvili

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μουσικής Δίχως Σύνορα, όπου η παράδοση συναντά το μέλλον και η μουσική γίνεται οικουμενική γλώσσα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

