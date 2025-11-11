Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και δέκα για δύο περίπου ώρες.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Τρίτη , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τρίτη 11-11-2025 ώρα 20:10-22:00

Κλασικά Ηχογραφημένα

Δανία, Κοπεγχάγη: Mendelssohn, Schumann και δύο Ταλαντούχα, Λαμπερά Αδέλφια

Lucas και Arthur Jussen

Τα διάσημα αδέλφια από την Ολλανδία, Lucas και Arthur Jussen, διεθνώς αναγνωρισμένοι για το λαμπερό και γεμάτο ενέργεια παίξιμό τους, είναι οι σολίστες στο Κοντσέρτο για Δύο Πιάνα του Felix Mendelssohn, ένα έργο που ο συνθέτης έγραψε μόλις στα 14 του χρόνια και πρωτοπαρουσίασε μαζί με την αδελφή του, Fanny.

Στο πόντιουμ, ο Βρετανός μαέστρος Nicholas Collon οδηγεί την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας στη φλογερή Τέταρτη Συμφωνία του Robert Schumann, μια πορεία από το σκοτάδι προς το φως.

Η συναυλία ανοίγει με το "Aurora" της Δανo-Αμερικανίδας Lil Lacy, ένα νέο έργο εμπνευσμένο από τη θεά της αυγής και το αιώνιο ταξίδι προς τη μέρα.

Η συναυλία έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.

Τετάρτη 12-11-2025 ώρα 20:10-22:00

Δωμάτιο 432

Γιόζεφ Χάιντν, Σούμαν & Μέντελσον

Κουαρτέτο Modigliani

Φιλοξενούμενοι στο Δωμάτιο 432: Τα Κουαρτέτα Modigliani και NOVO.

Το Πρόγραμμα:

Κουαρτέτο NOVO

Πέμπτη 13-11-2025 ώρα 20:10- 22:00

Accelerando

Αγγλία, Λονδίνο: Ανάμεσα στην Καταστροφή και την Κάθαρση

Joe Hisaishi

Ο πολυβραβευμένος συνθέτης Joe Hisaishi, γνωστός για τη μουσική του τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη συμφωνική σκηνή, διευθύνει την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στην καταστροφή και την κάθαρση.

Η συναυλία ανοίγει με τη συμφωνική σουίτα "The Boy and the Heron" και συνεχίζει με το επιβλητικό "The End of the World", έργο που ο Hisaishi εμπνεύστηκε έπειτα από την επίσκεψή του στον τόπο των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Μαζί του ο κοντρατενόρος John Holiday, οι National Youth Voices, οι BBC Singers και η Χορωδία Philharmonia.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με το "The Desert Music" του Steve Reich, μια φωνητική συμφωνία-προφητεία για τον πυρηνικό τρόμο και την εύθραυστη μοίρα του ανθρώπου.

Η συναυλία έγινε στις 14 Αυγούστου 2025

Παρασκευή 14-11-2025 ώρα 20:10-22:00

Αφηρημένος Ταχυδρόμος

Γερμανία, Λειψία: Beethoven, Bacewicz, Debussy

Leif Ove Andsnes

Ο Beethoven, η Bacewicz και ο Debussy μας καλούν σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αντιθέσεις και θαύματα

Στην καρδιά του προγράμματος, το Πέμπτο Κοντσέρτο για Πιάνο του Ludwig van Beethoven, το επονομαζόμενο «Αυτοκρατορικό». Ο Leif Ove Andsnes αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία και το πνεύμα ελευθερίας που διατρέχει κάθε του νότα, με τη Ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας υπό τη διεύθυνση του Sakari Oramo να προσδίδουν νέα πνοή στο έργο.

Η Grażyna Bacewicz, με την Τέταρτη Συμφωνία της, ενώνει την παράδοση με τη νεωτερικότητα. Ένας συμφωνικός κόσμος γεμάτος ένταση, ρυθμό και εκπλήξεις, που αναδύεται από την ταραχώδη Πολωνία του 20ού αιώνα. Και τότε, ο Claude Debussy αναλαμβάνει να μετατρέψει τη νύχτα σε ποίηση. Τα «Νυχτερινά» του δημιουργούν ένα σύμπαν όπου τα σύννεφα χορεύουν, οι γιορτές λάμπουν και οι «Σειρήνες» σιγοτραγουδούν έναν ύμνο στη μαγεία της φύσης και της ζωής.

Η συναυλία έγινε στις 29 Νοεμβρίου 2024.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μουσικής Δίχως Σύνορα, όπου η παράδοση συναντά το μέλλον και η μουσική γίνεται οικουμενική γλώσσα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/