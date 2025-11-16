Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και δέκα για δύο περίπου ώρες.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Τρίτη , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

Τις Τετάρτες , στο ΔΩΜΑΤΙΟ 432 , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ

κάθε Πέμπτη , στην εκπομπή ACCELERANDO , οι ρυθμοί επιταχύνουν και η σύγχρονη μουσική βρίσκει τη θέση της, από τον 20ό αιώνα μέχρι τις πιο πρόσφατες καινοτομίες.

Κλείνοντας αυτό το μουσικό ταξίδι την Παρασκευή, ο ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ μας μεταφέρει ξεχασμένες και διάσπαρτες ηχογραφήσεις, αφιερώματα και μουσικά «γράμματα» από την EBU, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε μοναδικές συναυλίες και φεστιβάλ από όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τρίτη 18-11-2025 ώρα 20:10-22:00

Κλασικά Ηχογραφημένα

Αγγλία, Μπέρμινχαμ: Ένα «Όνειρο» του Elgar Επιστρέφει στην Πόλη που Γεννήθηκε

Kazuki Yamada

Ένα πνευματικό ταξίδι, μια χορωδία δαιμόνων – και ένας αγγελικός αποχαιρετισμός.

Μια βαθιά συγκινητική εμπειρία, μια διαδρομή ανάμεσα στο γήινο και το ουράνιο: ο Kazuki Yamada διευθύνει τη Χορωδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ καθώς και μια λαμπερή ομάδα τριών σολίστ, την κοντράλτο Jess Dandy, τον τενόρο Benjamin Hulett και τον βαρύτονο Roderick Williams – στο μεγαλειώδες έργο του Edward Elgar «Το Όνειρο του Γερόντιου».

Ένα ορατόριο που γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ το 1900 και επιστρέφει στον τόπο του με όλη τη δύναμη και τη συγκίνηση που το καθιέρωσαν ως ένα από τα πλέον αγαπημένα έργα της Βρετανικής μουσικής.

Η συναυλία έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου του 2025.

Τετάρτη 19-11-2025 ώρα 20:10-22:00

Δωμάτιο 432

Γιάνατσεκ, Σααριάχο και Σούμπερτ

Ardeo Quartet

Φιλοξενούμενοι στο Δωμάτιο 432: Το Κουαρτέτο Ardeo και ο πιανίστας Barry Douglas.

Το Πρόγραμμα:

Leoš Janáček

Κουαρτέτο για Έγχορδα Αρ. 2 "Intimate Letters "

" Kaija Saariaho

"Terra Memoria"

Franz Schubert

Σονάτα για Πιάνο Αρ. 16, D. 845



Barry Douglas

Πέμπτη 20-11-2025 ώρα 20:10- 22:00

Accelerando

Ρουμανία : Βουκουρέστι: Ανάμεσα στον Πόλεμο και την Ελπίδα

Santtu-Matias Rouvali

Στην καρδιά της συναυλίας της Ορχήστρας Philharmonia δεσπόζει η Έβδομη Συμφωνία του Dmitri Shostakovich, μια από τις πιο δραματικές μαρτυρίες του 20ού αιώνα.

Γραμμένη μέσα στην κόλαση της πολιορκίας του Λένινγκραντ, η συμφωνία αυτή δεν είναι απλώς μουσική αντίσταση, αλλά ύμνος στο κουράγιο και την αντοχή του ανθρώπου απέναντι στη βία και την καταστροφή.

Ο Santtu-Matias Rouvali οδηγεί την ορχήστρα σε μια ερμηνεία που αναμετριέται με το σκοτάδι της Ιστορίας, φωτίζοντας ταυτόχρονα την ακατάλυτη πίστη στη ζωή και την ελευθερία.

Η συναυλία έγινε στις 28 Αυγούστου 2025.

Παρασκευή 21-11-2025 ώρα 20:10-22:00

Αφηρημένος Ταχυδρόμος

Ελβετία, Λουγκάνο: Στη Μαγεία της Martha Argerich

Martha Argerich

Η Martha Argerich πιανίστα-φαινόμενο με αστείρευτη ενέργεια, και ο χαρισματικός μαέστρος Charles Dutoit, ξανασμίγουν στη σκηνή για μια συναυλία γεμάτη ένταση και πάθος.

Μαζί με την Orchestra della Svizzera italiana, μας ταξιδεύουν από το χιούμορ και την εκρηκτική φαντασία του "Jeu de cartes" του Igor Stravinsky, στην ευαισθησία και ρομαντική λάμψη του Κοντσέρτου για Πιάνο σε Λα Ελάσσονα του Robert Schumann, έργο στο οποίο η Argerich ξεδιπλώνει όλη τη λυρικότητα και τη φλόγα του ήχου της.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με τη Συμφωνία Αρ. 1 του Georges Bizet, μια δημιουργία νεανική, γεμάτη καθαρότητα, ρυθμό και χαρά ζωής.

Η συναυλία έγινε στις 21 Νοεμβρίου 2024.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μουσικής Δίχως Σύνορα, όπου η παράδοση συναντά το μέλλον και η μουσική γίνεται οικουμενική γλώσσα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/