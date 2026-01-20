Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και δέκα για δύο περίπου ώρες. Γι αυτήν την εβδομάδα ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΟΡΑ την Τρίτη 20.01.26 την Τετάρτη 21.01.26 την Πέμπτη 22.01.26 και την Παρασκευή 23.01.26.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Τρίτη , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

Τις Τετάρτες , στο ΔΩΜΑΤΙΟ 432 , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ

κάθε Πέμπτη , στην εκπομπή ACCELERANDO , οι ρυθμοί επιταχύνουν και η σύγχρονη μουσική βρίσκει τη θέση της, από τον 20ό αιώνα μέχρι τις πιο πρόσφατες καινοτομίες.

Κλείνοντας αυτό το μουσικό ταξίδι την Παρασκευή, ο ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ μας μεταφέρει ξεχασμένες και διάσπαρτες ηχογραφήσεις, αφιερώματα και μουσικά «γράμματα» από την EBU, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε μοναδικές συναυλίες και φεστιβάλ από όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τρίτη 20-01-2026 ώρα 20:10-22:00

Κλασικά Ηχογραφημένα

Ισπανία, Βαρκελώνη: Μεγαλοπρεπής Μπετόβεν

Philippe Herreweghe

Ο Philippe Herreweghe επιστρέφει στο Palau de la Música Catalana, με εκείνη τη διαύγεια και την εσωτερική ένταση που τον χαρακτηρίζουν, για να φωτίσει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον κλασικισμό και τον ρομαντισμό του Ludwig van Beethoven. Μαζί με την Orchestre des Champs Élysées, ανοίγει ένα παράθυρο σε δύο από τα πιο εμβληματικά συμφωνικά τοπία του συνθέτη, έργα που εξακολουθούν να μας μιλούν με αμεσότητα και δύναμη.

Η Πέμπτη Συμφωνία, με το αμείλικτο, σχεδόν μοιραίο αρχικό της μοτίβο, ξετυλίγει μια δραματική διαδρομή που οδηγεί από την ένταση στο φως, από τη σύγκρουση στη θριαμβευτική κατάληξη. Λίγο αργότερα, η Έκτη –η «Ποιμενική»– αλλάζει εντελώς τον ορίζοντα: ένας κόσμος λυρισμού, φυσικών εικόνων και ήχων που μοιάζουν να ζωντανεύουν, ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο γαλήνη και λεπτές αποχρώσεις.

Με τον ιστορικό ήχο των οργάνων εποχής και την ερμηνευτική φινέτσα που τον διακρίνει, ο Herreweghe δεν αφηγείται απλώς αυτές τις συμφωνίες, μας προσκαλεί να τις ξαναζήσουμε, σαν να τις ακούμε για πρώτη φορά.

Η συναυλία έγινε στις 23 Οκτωβρίου του 2025.

Τετάρτη 21-01-2026 ώρα 20:10-22:00

Δωμάτιο 432

Μπετόβεν και Χάιντν από το Κουαρτέτο Μοντιλιάνι

Κουαρτέτο Modigliani

Φιλοξενούμενοι στο Δωμάτιο 432: Το Κουαρτέτο Modigliani.

Το Πρόγραμμα:

Joseph Haydn

Κουαρτέτο για Έγχορδα Αρ. 67, έργο 77/2, Hob. III:82 ('Lobkowitz')

Ludwig van Beethoven:

Κουαρτέτο για Έγχορδα αρ. 4, έργο 18/4

Ludwig van Beethoven

Κουαρτέτο για Έγχορδα αρ. 8, έργο 59/2 (Razumovsky)

Πέμπτη 22-01-2026 ώρα 20:10- 22:00

Accelerando

Γερμανία, Λειψία: Όψεις του 20ού Αιώνα, Igor Stravinsky – Arvo Pärt – Leonard Bernstein

David Robertson

Μια συναυλία που κινείται ανάμεσα στο ακατόρθωτο, το θάρρος και τη συλλογική μνήμη, φωτίζοντας διαφορετικές όψεις του 20ού αιώνα

Με τον David Robertson στο πόντιουμ της Ορχήστρας Gewandhaus της Λειψίας και τον Kirill Gerstein στο πιάνο, το πρόγραμμα ξεκινά με δύο έργα που δοκιμάζουν τα όρια της δεξιοτεχνίας και της έκφρασης.

Το αιχμηρό Κοντσέρτο για Πιάνο και Πνευστά του Igor Stravinsky συνομιλεί με το σκοτεινό, εξωτικά χρωματισμένο Κοντσέρτο για το Αριστερό Χέρι του Maurice Ravel , γεννημένο από την εμπειρία του πολέμου.

Στο κέντρο της βραδιάς, το "Nekrolog" του Arvo Pärt , μια τολμηρή νεανική σύνθεση πένθους και μνήμης , αφιερωμένη στα θύματα της πολιτικής βίας.

Και στο φινάλε, οι Συμφωνικοί Χοροί από το "West Side Story" του Leonard Bernstein, όπου η μουσική μετατρέπεται σε διαμαρτυρία, έρωτα και εκρηκτική ζωτικότητα.

Η συναυλία έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2025.

Kirill Gerstein

Παρασκευή 23-01-2026 ώρα 20:10-22:00

Αφηρημένος Ταχυδρόμος

Ο Λεωνίδας Καβάκος Διευθύνει τη Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου

Η ένταση και η εσωτερική διαύγεια συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα που κινείται από τη σύγχρονη αιφνιδιαστική ενέργεια έως τον στοχασμό και τη δραματική μνήμη.

Η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου, με τον Λεωνίδα Καβάκο στο πόντιουμ, ξεκινά με το "Subito con forza" της Unsuk Chin, ένα σύντομο αλλά εκρηκτικό σχόλιο πάνω στον ήχο και την κίνηση. Στη συνέχεια, ο Mao Fujita προσεγγίζει τον Wolfgang Amadeus Mozart που τον καθόρισε βαθιά, στο τελευταίο του Kοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα Αρ. 27 σε Σι Ύφεση Μείζονα, Κ.595, με διαφάνεια, γαλήνη και αίσθηση αποχαιρετισμού. H Έκτη Συμφωνία του Sergei Prokofiev, που ολοκληρώνει τη συναυλία, αλλάζει δραματικά το τοπίο, μετατρέποντας την εμπειρία της ακρόασης σε στοχασμό πάνω στον πόνο και την ανθρώπινη αντοχή.

Η συναυλία έγινε στις 26 Ιανουαρίου του 2025.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μουσικής Δίχως Σύνορα, όπου η παράδοση συναντά το μέλλον και η μουσική γίνεται οικουμενική γλώσσα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/