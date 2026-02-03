Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και δέκα για δύο περίπου ώρες. Γι αυτήν την εβδομάδα ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΟΡΑ την Τρίτη 03.02.26 την Τετάρτη 04.02.26 την Πέμπτη 05.02.26 και την Παρασκευή 06.02.26.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Τρίτη , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

Τις Τετάρτες , στο ΔΩΜΑΤΙΟ 432 , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ

κάθε Πέμπτη , στην εκπομπή ACCELERANDO , οι ρυθμοί επιταχύνουν και η σύγχρονη μουσική βρίσκει τη θέση της, από τον 20ό αιώνα μέχρι τις πιο πρόσφατες καινοτομίες.

Κλείνοντας αυτό το μουσικό ταξίδι την Παρασκευή, ο ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ μας μεταφέρει ξεχασμένες και διάσπαρτες ηχογραφήσεις, αφιερώματα και μουσικά «γράμματα» από την EBU, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε μοναδικές συναυλίες και φεστιβάλ από όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής

Τρίτη 03-02-2026 ώρα 20:10-22:00

Κλασικά Ηχογραφημένα

Βρετανία, Λονδίνο: Μότσαρτ & Τσαϊκόφκι - Δύο Συμφωνίες, Δύο Εποχές

Franz Welser-Möst

Ο Franz Welser-Möst και η Φιλαρμονική της Βιέννης συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα με δύο μεγάλα αριστουργήματα που ανέτρεψαν τα καθιερωμένα.

Ακολουθώντας την ορμή από τους «Γάμους του Φίγκαρο», η Συμφωνία της Πράγας του Wolfgang Amadeus Mozart διαπνέεται από την ίδια ανατρεπτική ιδιοφυΐα. Είναι ένα έργο που γοητεύει το κοινό με τον θεματικό του πλούτο και μια φιλοδοξία που άφησε πίσω της οτιδήποτε είχε γραφτεί μέχρι τότε στο συμφωνικό είδος.

Έναν αιώνα αργότερα, ήταν η σειρά του Pyotr Ilyich Tchaikovsky να αψηφήσει τις συμβάσεις με την τελευταία του συμφωνία, την «Παθητική». Μια παρτιτούρα γεμάτη εξομολογητική ένταση και θυελλώδη πάθη, που κρύβει μέσα της μια μυστική αφήγηση, γνωστή μόνο στον ίδιο τον συνθέτη.

Δύο συμφωνίες, δύο εποχές, μια μοναδική εμπειρία που επαναπροσδιορίζει τα όρια της μουσικής έκφρασης.

Η συναυλία έγινε στις 09 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Φεστιβάλ Proms.

Τετάρτη 04-02-2026 ώρα 20:10-22:00

Δωμάτιο 432

Ένα Ταξίδι στο Χρόνο με τον Jordi Savall και το Σύνολο Hespèrion XXI

Jordi Savall

Φιλοξενούμενοι στο Δωμάτιο 432: Ο Jordi Savall και το Σύνολο Hespèrion XXI

«Fantasies, Battles and Dances»: Ένα ταξίδι στον χρόνο από την Αναγέννηση στο Μπαρόκ.

Ο Jordi Savall και οι Hespèrion XXI αναβιώνουν ξεχασμένα διαμάντια της μουσικής δωματίου από το 1550 έως το 1750. Από τον Dowland στον Bach, ο Καταλανός μετρ της βιόλας ντα γκάμπα παρουσιάζει τα ομορφότερα έργα της ύστερης Αναγέννησης και του Μπαρόκ, μέσα από ένα ακούραστο έργο έρευνας που ζωντανεύει με τρόπο μαγευτικό τον ήχο περασμένων αιώνων.

Πέμπτη 05-02-2026 ώρα 20:10- 22:00

Accelerando

Γερμανία, Αμβούργο: Ρομαντισμός, Κλασικισμός και Νεωτερικότητα

Joshua Bell

Ρομαντισμός, κλασικισμός και νεωτερικότητα συνυπάρχουν σε ένα πρόγραμμα με έντονη δραματουργία, που φέρνει κοντά τέσσερις διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Ο Alan Gilbert και η Ορχήστρα NDR Elbphilharmonie υποδέχονται τον βιολονίστα-θρύλο Joshua Bell, που ερμηνεύει το 3ο Κοντσέρτο για Βιολί του Camille Saint-Saëns, ένα έργο γεμάτο λυρισμό και πάθος, που σπανίζει στις συναυλιακές αίθουσες παρά τις ακαταμάχητες μελωδίες του.

Τη ρομαντική έξαρση διαδέχεται το παιγνιώδες νεύμα του Sergei Prokofiev προς τη Βιεννέζικη κλασική παράδοση με την «Κλασική Συμφωνία» του, την 1η έργο 25, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώνεται από δύο πολύχρωμα έργα, που, αν και γεννήθηκαν από εντελώς διαφορετικές αισθητικές αφετηρίες, αποτελούν και τα δύο κορυφές ορχηστρικής εκφραστικής δύναμης και δεξιοτεχνίας: τον εκρηκτικό "Don Juan" του Richard Strauss και το σαρωτικό «Πουλί της Φωτιάς» του Igor Stravinsky.

Η συναυλία έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2025.

Παρασκευή 06-01-2026 ώρα 20:10-22:00

Αφηρημένος Ταχυδρόμος

Μάθημα Μουσικής Ταπεινότητας & Πνευματικότητας από τον Herbert Blomstedt

Herbert Blomstedt

Όταν ο Sir Simon Rattle, ο κύριος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, δηλώνει πως σε αυτή τη συναυλία θα προτιμούσε να βρίσκεται στη θέση του κοινού παρά στο πόντιουμ, το ενδιαφέρον στρέφεται δικαιωματικά στον Herbert Blomstedt.

Στα 97 του χρόνια, ο αειθαλής μαέστρος-πρότυπο αναλαμβάνει τα ηνία της ορχήστρας, προσφέροντας ένα μάθημα μουσικής ταπεινότητας και πνευματικότητας.

Η βραδιά ανοίγει με τη «Συμφωνία των Ψαλμών» του Igor Stravinsky, έναν ύμνο δέους και πίστης, για να κορυφωθεί με την 2η Συμφωνία του Felix Mendelssohn Bartholdy, την επονομαζόμενη «Δοξαστικός Ύμνος». Σε αυτή τη «συμφωνία-καντάτα», η Χορωδία της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και οι σολίστ Nikola Hillebrand, Marie Henriette Reinhold και Tilman Lichdi ενώνονται σε μια γιορτή του φωτός. Ο Blomstedt, αναδεικνύει την αριστοτεχνική δομή των έργων, αποδεικνύοντας πως η μουσική σοφία αποτελεί μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης που υπερβαίνει τον χρόνο.

Η συναυλία έγινε στις 10 Ιανουαρίου του 2025.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μουσικής Δίχως Σύνορα, όπου η παράδοση συναντά το μέλλον και η μουσική γίνεται οικουμενική γλώσσα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/