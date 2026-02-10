Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικι φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και δέκα για δύο περίπου ώρες. Γι αυτήν την εβδομάδα ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΟΡΑ την Τρίτη 10.02.26 την Τετάρτη 11.02.26 και την Πέμπτη 12.02.26.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Τρίτη , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

Τις Τετάρτες , στο ΔΩΜΑΤΙΟ 432 , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ

κάθε Πέμπτη, στην εκπομπή ACCELERANDO, οι ρυθμοί επιταχύνουν και η σύγχρονη μουσική βρίσκει τη θέση της, από τον 20ό αιώνα μέχρι τις πιο πρόσφατες καινοτομίες.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τρίτη 10-02-2026 ώρα 20:10-22:00

Κλασικά Ηχογραφημένα

Δανία, Κοπεγχάγη: Η Isabelle Faust και οι Τσέχικες Μελωδίες του Dvořák

Isabelle Faust

(Foto: Søren Krabbe)

Ο Franz Welser-Möst και η Φιλαρμονική της Βιέννης συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα με δύο μεγάλα αριστουργήματα που ανέτρεψαν τα καθιερωμένα.

Η κορυφαία Γερμανίδα βιολονίστα Isabelle Faust ερμηνεύει το Κοντσέρτο για Βιολί του Antonín Dvořák, ένα έργο πλημμυρισμένο από Τσεχικούς χορευτικούς ρυθμούς και μελωδική ζεστασιά.

Η διακεκριμένη Φινλανδή μαέστρος Susanna Mälkki διευθύνει την 6η και 7η Συμφωνία του Jean Sibelius. Πρόκειται για δύο έργα-καθρέφτες: η Έκτη αναδύει τη φρεσκάδα του «πρώτου χιονιού», ενώ η Έβδομη αποτελεί ένα πυκνό, μοιραίο τόξο που ταλαντεύεται ανάμεσα στην ελπίδα και την αμφιβολία.

Η συναυλία έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025.

Τετάρτη 11-02-2026 ώρα 20:10-22:00

Δωμάτιο 432

«Από την Ανδαλουσία στο Ισπαχάν»: Μία Συναυλία που Ενώνει Ισπανική Αναγέννηση με Περσική και Οθωμανική Αυτοκρατορία

Accademia del Piacere & Constantinople

Φιλοξενούμενοι στο Δωμάτιο 432: Τα Σύνολα Accademia del Piacere και Constantinople

«From al-Ándalus to Isfahán»: Μουσική από την Ισπανική Αναγέννηση και από την Περσική και Οθωμανική Αυτοκρατορία του 15ου και 16ου αιώνα.

Η Μεσόγειος γίνεται η γέφυρα που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση σε μια μοναδική συναυλία-διάλογο. Δύο κορυφαία σύνολα, η Accademia del Piacere του Fahmi Alqhai και οι Constantinople του Kiya Tabassian, συναντιούνται επί σκηνής για να αναβιώσουν τους ήχους του 15ου και 16ου αιώνα.

Η εκλεπτυσμένη μουσική της Ισπανικής Αναγέννησης διασταυρώνεται με τις πλούσιες παραδόσεις της Περσικής και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μέσα από τον διάλογο της βιόλας ντα γκάμπα με ανατολίτικα όργανα, οι καλλιτέχνες αναδεικνύουν τη Μεσόγειο ως ένα ζωντανό εργαστήρι πολιτισμικής μείξης. Πρόκειται για μια συναρπαστική μουσική εμπειρία που καταργεί τα σύνορα, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο σύγχρονος κόσμος είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς και γόνιμης ανταλλαγής ανάμεσα σε διαφορετικές ακτές και λαούς.

Πέμπτη 12-02-2026 ώρα 20:10- 22:00

Accelerando

Patricia Kopatchinskaja & Sir Simon Rattle στο Λονδίνο: Ένα Εκρηκτικό Μουσικό Ταξίδι από την Ουγγαρία στην Ισπανία

Patricia Kopatchinskaja & Sir Simon Rattle

Μια βραδιά γεμάτη ορμή και φλογερούς ρυθμούς προμηνύεται στη συνάντηση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου με τον Sir Simon Rattle.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καθηλωτική Patricia Kopatchinskaja, η οποία ερμηνεύει το 2ο Κοντσέρτο για Βιολί του Béla Bartók, ένα έργο γεμάτο ένταση, γραμμένο σε μια ταραγμένη ιστορική περίοδο. Το αφιέρωμα στον Bartók συμπληρώνεται από τις σπάνια εκτελεσμένες Πέντε Ουγγρικές Λαϊκές Μελωδίες, με τη συμμετοχή της μετζοσοπράνο Rinat Shaham.

Το σκηνικό αλλάζει στη συνέχεια, καθώς η ορχήστρα μάς μεταφέρει στην ηλιόλουστη Ανδαλουσία με το μπαλέτο «Το Τρίκοχο Καπέλο« του Manuel de Falla. Μια ιστορία αγάπης και εξαπάτησης «ντυμένη» με Μεσογειακή θερμότητα και σπινθηροβόλους χορευτικούς ρυθμούς.

Η συναυλία έγινε στις 18 Ιανουαρίου 2026.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μουσικής Δίχως Σύνορα, όπου η παράδοση συναντά το μέλλον και η μουσική γίνεται οικουμενική γλώσσα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/