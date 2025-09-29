Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU παίρνουν τη σκυτάλη από τα Καλοκαιρινά Φεστιβάλ και συνεχίζουν να μεταφέρουν τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και για δύο ολόκληρες ώρες.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Δευτέρα , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

Τις Τρίτες , στο ΔΩΜΑΤΙΟ 432 , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ

κάθε Τετάρτη , στην εκπομπή ACCELERANDO , οι ρυθμοί επιταχύνουν και η σύγχρονη μουσική βρίσκει τη θέση της, από τον 20ό αιώνα μέχρι τις πιο πρόσφατες καινοτομίες.

Κλείνοντας αυτό το μουσικό ταξίδι την Πέμπτη, ο ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ μας μεταφέρει ξεχασμένες και διάσπαρτες ηχογραφήσεις, αφιερώματα και μουσικά «γράμματα» από την EBU, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε μοναδικές συναυλίες και φεστιβάλ από όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τρίτη 30-09-2025 ώρα 20:00-22:00

Κλασικά Ηχογραφημένα

Γαλλία, Παρίσι: Shostakovich με Καβάκο

Santtu-Matias Rouvali

Η νέα μουσική σεζόν της Radio France ανοίγει με τον Santtu-Matias Rouvali και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αντιθέσεις.

Λεωνίδας Καβάκος

Ο Dmitri Shostakovich συνδυάζει τη λάμψη της Εορταστικής Εισαγωγής έργο 96 με το σκοτεινό Δεύτερο Κοντσέρτο για Βολί, με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο. Ο Philippe Hersant δίνει πνευματικό βάθος με τον Ψαλμό 121 και παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το έργο του "In diebus nostris", παραγγελία της Radio France, με τη Χορωδία της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και την Alma Bettencourt στο όργανο. Η βραδιά κορυφώνεται με τη Συμφωνία Αρ. 3 έργο 78 «του Οργάνου» του Camille Saint-Saëns, σε έναν επίλογο γεμάτο φως.

Η συναυλία έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Alma Bettencourt

Τετάρτη 01-10-2025 ώρα 20:00-22:00

Δωμάτιο 432

Τρίο Maisky, Viktoria Mullova, Alasdair Beatson

Τρίο Maisky

Φιλοξενούμενοι στο Δωμάτιο 432: Το Τρίο Maisky και η Viktoria Mullova, βιολί με τον Alasdair Beatson, fortepiano.

Το Πρόγραμμα:

Clara Schumann

3 Romances για Βιολί και Πιάνο, έργο 22

Robert Schumann

Αποσπάσματα από τον κύκλο "Dichterliebe", έργο 48

Johannes Brahms

Τρίο με Πιάνο Αρ. 1 έργο 8

L.v.Beethoven

Σονάτα για Βιολί Αρ. 6 έργο 30/1

L.v.Beethoven

Σονάτα για Βιολί Αρ. 8 έργο 30/3

Franz Schubert

Rondo, D. 895 ('Rondo brillant')

Viktoria Mullova, Alasdair Beatson

Πέμπτη 01-10-2025 ώρα 20:00 - 22:00

Accelerando

Γερμανία: Μόναχο: Ένα Υπεράνθρωπος του Πιάνου

Franz Welser-Möst

Ο πιανίστας Daniil Trifonov έχει χαρακτηριστεί ως «υπεράνθρωπος», με μια ενέργεια που μετατρέπει τις πιο δύσκολες παρτιτούρες σε εκρηκτικές εμπειρίες.

Το Κοντσέρτο για Πιάνο Αρ. 3 έργο 26 του Sergei Prokofiev, δαιμονικά απαιτητικό, βρίσκει στον Trifonov τον ιδανικό ερμηνευτή, έναν καλλιτέχνη που αγγίζει τα όρια του αδύνατου με συγκλονιστική ευαισθησία.

Στη σκηνή του Odeonsplatz εμφανίζεται με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Franz Welser-Möst, ενός μαέστρου με απόλυτη οικειότητα σ’ αυτό το ρεπερτόριο. Η Σουίτα από τον «Ιππότη με το Ρόδο» του Richard Strauss, χωρίς λόγια ή σκηνική δράση που ολοκληρώνει το πρόγραμμα, ανασταίνει την κομψότητα και το χιούμορ της όπερας, αφήνοντας στο τέλος έναν απόηχο από βαλς που παρατείνει τη μαγεία της βραδιάς.

Η συναυλία έγινε στις 12 Ιουλίου 2025.

Daniil Trifonov

Παρασκευή 03-10-2025 ώρα 20:00-22:00

Αφηρημένος Ταχυδρόμος

Ο (Σχεδόν) Αιωνόβιος Θρύλος του Podium

Herbert Blomstedt

«Δεν θα κουραστώ ποτέ από τη μουσική» είχε πει ο θρυλικός Σουηδός μαέστρος Herbert Blomstedt.

Επτά δεκαετίες έχουν περάσει από την πρώτη του εμφάνιση στο πόντιουμ, κι όμως η φλόγα παραμένει ζωντανή, φωτίζοντας κάθε νέα συνάντηση με το κοινό.

Στη συναυλία που έγινε στις 13 Νοεμβρίου του 2024, ο Blomstedt στέκεται μπροστά στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας για να διευθύνει την Ενάτη Συμφωνία του Gustav Mahler. Ένα έργο που πολλοί ακούν σαν αποχαιρετισμό, μα που ο συνθέτης το έγραψε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αναζητώντας νέους δρόμους για να ξεπεράσει την «κατάρα» των εννέα συμφωνιών. Τελικά έμελλε να είναι η τελευταία του ολοκληρωμένη συμφωνία — ένας ύστατος στοχασμός πάνω στη ζωή και στο άπειρο.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μουσικής Δίχως Σύνορα, όπου η παράδοση συναντά το μέλλον και η μουσική γίνεται οικουμενική γλώσσα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/