Ο Αλέξης Ζήρας Τιμής Ένεκεν στο Τρίτο

Τον κριτικό λογοτεχνίας και συγγραφέα Αλέξη Ζήρα φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας στο πλαίσιο της αφιερωματικής εκπομπής του Τρίτου Προγράμματος «Τιμής Ενεκεν» το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στη μια το μεσημέρι.

Οι εξαιρετικά σημαντικές κριτικές του συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λογοτεχνικού τοπίου . Ο λόγος του, επικριτικός αλλά και βαθύτατα ανθρώπινος, εμπνέει για τη δημιουργία νέων ιδεών, και ανοίγει δρόμο για βαθύτερη και δημιουργική σκέψη, που να υπηρετεί το διάλογο και την επικοινωνία.

Στην εκπομπή συζητούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

Ο Ρόλος του Κριτικού : Ανάμεσα στη διαμεσολάβηση και την ευθύνη της επιλογής.

: Ανάμεσα στη διαμεσολάβηση και την ευθύνη της επιλογής. Η γραφή σε περιόδους κρίσης και μετασχηματισμού .

. Η Λογοτεχνία μπροστά στον Ψηφιακό Ανθρωπο : Τεχνολογία, ταχύτητα και η αναγνωστική πράξη σήμερα.

: Τεχνολογία, ταχύτητα και η αναγνωστική πράξη σήμερα. Η Αθέατη Λογοτεχνία: Ξεχασμένοι συγγραφείς και υποτιμημένα έργα του 20ού αιώνα.

INFO

«Τιμής Ένεκεν»

Έρευνα – Παραγωγή – Παρουσίαση: Δαυίδ Ναχμίας

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 13:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/