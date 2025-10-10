Προτάσεις Ραδιοφώνου

«Ο Άνθρωπος και τα Όπλα» του Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω στο Τρίτο
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 στις 20:30
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η αντιπολεμική σάτιρα «Ο Άνθρωπος και τα Όπλα» του Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα  Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω (George Bernard Shaw, 1856 - 1950), μεταδίδεται σε ραδιοφωνική προσαρμογή στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο»
Η αντιπολεμική σάτιρα «Ο Άνθρωπος και τα Όπλα» του Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα  Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω (George Bernard Shaw, 1856 - 1950), μεταδίδεται σε ραδιοφωνική προσαρμογή, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις οκτώ και μισή το βράδυ, στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο»

Πολυσχιδής δημιουργός (κορυφαίος δραματουργός, κριτικός μουσικής και θεάτρου, στις καλλιτεχνικές στήλες των Αγγλικών εφημερίδων στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα), κοινωνικός μεταρρυθμιστής, μέσω της έντονης πολιτικής του απασχόλησης στους κόλπους του Αγγλικού Σοσιαλιστικού Κινήματος ("Fabian Society") και βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1925, ο Τζώρτζ Μπέρναρντ Σω  έγραψε το «Ο Άνθρωπος και τα Όπλα» ("Arms and the Man"), το 1894.
Την ίδια χρονιά το έργο ανέβηκε στο Avenue Theatre στο Λονδίνο, ως το πρώτο ευχάριστο έργο του συγγραφέα που κατάφερε να προσπελάσει την λογοκρισία και να παιχτεί δημόσια.
Το έργο έχει ως κεντρικό θέμα τον πόλεμο και τον γάμο, θίγοντας με σατιρική ματιά προβλήματα όπως η αμφισβήτηση της ανδρικής ηρωικής εικόνας και η ρεαλιστική προσέγγιση του γάμου, εμπνευσμένο από την εμπειρία της παιδικής του ηλικίας

Η ραδιοφωνική ηχογράφηση μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το Θέατρο στο Τρίτο Πρόγραμμα» το 1989.

Μετάφραση: Λέανδρος Παλαμάς
Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Μαραγκόπουλος
Ραδιοφωνική Προσαρμογή - Σκηνοθεσία: Λάμπρος Κωστόπουλος
Τεχνική Επιμέλεια: Νίκος Μορτάκης
Επιμέλεια ήχων: Άντα Μουσουτζάνη
Επιμέλεια παραγωγής: Χαρά Αποστόλου

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

  • Τάκης Παναγόπουλος Αφηγητής,
  • Γκέλυ Μαυροπούλου Κατερίνα,
  • Χλόη Λιάσκου Ραίνα,
  • Έφη Τσαμποδήμου Λούκα,
  • Κώστας Καστανάς Λοχαγός Μπλούντσλι,
  • Παναγιώτης Σερεφίδης Αξιωματικός,
  • Θόδωρος Μπογιατζής Νικόλας,
  • Γιάννης Κάσδαγλης Ταγματάρχης Πετκώφ,
  • Σοφοκλής Πέππας Ταγματάρχης Σέργιος Σεράνωφ.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

«Ο Άνθρωπος και τα Όπλα» του Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω στο Τρίτο
