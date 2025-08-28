Ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη στη Μετάφραση του Κώστα Βάρναλη

Με Ραδιοφωνικές Προσαρμογές Κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας συνεχίζεται ολόκληρο τον Αύγουστο η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο». Αυτήν την Κυριακή 31 Αυγούστου στις οκτώ και μισή το βράδυ ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη.

Παράξενος και προβληματικός σ΄αυτό το έργο του Ευριπίδη είναι ο ρόλος των θεών, παρ΄όλο που η πλοκή και η περιπέτεια διαμορφώνονται ολοκληρωτικά από τους ανθρώπους. Το δράμα ανοίγει με την προλογική ρήση της Αφροδίτης που από μια άποψη αφαιρεί κάθε δυνατότητα δραματικής έκπληξης και κλείνει με την παρουσία της Άρτεμης σαν από μηχανής θεός. Και στις δύο σκηνές βρίσκουμε στοιχεία που κάνουν την όλη σύγκρουση να φαίνεται σαν σύγκρουση ανάμεσα στις δυο θεές για την τάξη και την τιμή τους.

Στον Ιππόλυτο, που διδάχτηκε το 428 π.Χ., τρία χρόνια μετά την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404) και κέρδισε το πρώτο βραβείο, η παρουσία του θείου είναι συμβολική, πηγάζει από την λαϊκή πίστη και την τότε αντίληψη της ζωής και κάνει κατανοητές τις βασικές δυνάμεις που κινούν το έργο. Πίσω από την Φαίδρα διακρίνεται η σκιά της Αφροδίτης, πίσω από τον Ιππόλυτο η σκιά της Άρτεμης. Έρωτας και αγνότητα, ζωή και άρνηση ζωής, σε μια τραγική σύγκρουση εξωτερική και εσωτερική. Όταν τελειώνει το έργο νιώθει κανείς να πλανιέται αόρατη η κυριαρχία της Αφροδίτης.

Η ηχογράφηση του 1989 μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Μικρή Αυλαία» σε τέσσερις συνέχειες.

Μετάφραση: Κώστας Βάρναλης

Μουσική σύνθεση: Τάσος Καρακατσάνης

Ρύθμιση ήχου: Ανδρέας Γεμιστός

Παραγωγή: Δημήτρης Φραγκουδάκης

Εισηγήτρια δραματολογίου: Έλπη Μαλικένζου

Ραδιοσκηνοθεσία: Έρση Βασιλικιώτη

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Θεόδωρος Σκούρτας – Ιππόλυτος

Ιππόλυτος Μαρία Κωνσταντάρου – Φαίδρα

Φαίδρα Βασίλης Κολοβός – Θησέας,

Θησέας, Νίκος Λύτρας – Θεράπων

Θεράπων Μαρία Αλκαίου – Θεράπαινα

Θεράπαινα Μανώλης Σορμαΐνης – Άγγελος

Άγγελος Τατιάνα Λύγαρη – Άρτεμις



Χορός (γυναίκες της Τροιζήνας): Ματίνα Μόσχοβη, Κατερίνα Παρίση, Αθηνά Κεφαλά, Άννα Μιχαήλου, Χρήστος Σουγιουλτζής.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

