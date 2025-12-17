Ο Κωνστανίνος Δεστούνης Τιμής Ένεκεν στο Τρίτο

Τον πιανίστα και μουσικοπαιδαγωγό Κωνσταντίνο Δεστούνη φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας, στην αφιερωματική εκπομπή «Τιμής Ενεκεν», το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στη μια το μεσημέρι, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Από τούς επιφανέστερους νέους Έλληνες μουσικούς με διεθνή σταδιοδρομία, πολυβραβευμένος ως σολίστ πιάνου, ο Κωνσταντίνος Δεστούνης είναι ένας δημιουργός βαθιάς παιδείας , με επίγνωση της ιστορικής συνέχειας και του αισθητικού βάρους της μουσικής πράξης.

INFO

«Τιμής Ένεκεν»

Έρευνα – Παραγωγή – Παρουσίαση: Δαυίδ Ναχμίας

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/