Ο Κωνστανίνος Δεστούνης Τιμής Ένεκεν στο Τρίτο
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στη μία το μεσημέρι
Τον πιανίστα και μουσικοπαιδαγωγό Κωνσταντίνο Δεστούνη φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας, στην αφιερωματική εκπομπή «Τιμής Ενεκεν», το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στη μια το μεσημέρι, στο Τρίτο Πρόγραμμα.
Αναλυτικά Share
«Τιμής Ένεκεν»
Τον πιανίστα και μουσικοπαιδαγωγό Κωνσταντίνο Δεστούνη φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας, στην αφιερωματική εκπομπή «Τιμής Ενεκεν», το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στη μια το μεσημέρι, στο Τρίτο Πρόγραμμα.
Από τούς επιφανέστερους νέους Έλληνες μουσικούς με διεθνή σταδιοδρομία, πολυβραβευμένος ως σολίστ πιάνου, ο Κωνσταντίνος Δεστούνης είναι ένας δημιουργός βαθιάς παιδείας , με επίγνωση της ιστορικής συνέχειας και του αισθητικού βάρους της μουσικής πράξης.
INFO
«Τιμής Ένεκεν»
Έρευνα – Παραγωγή – Παρουσίαση: Δαυίδ Ναχμίας
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με γιορτινές εκπομπές και ραδιοφωνικά ρεβεγιόν στο ΕΡΤnews Radio 105,8
Από Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου έως Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026
KOSMOS Kristmas (street) Party 2025
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, από τις 17:00
Ακούστε στις Ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου: «Ήλε μ΄ ασήν Ανατολή»
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 11:05, το α' μέρος
Η ΕΡΑ ΣΠΟΡ στο Ίδρυμα Χατζηκώνστα
Τρίτη 16 Δεκεκμβρίου 2025, στις 18:00