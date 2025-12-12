«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» του Μπωμαρσαί στο Τρίτο

Η τετράπρακτη δημοφιλής θεατρική κωμωδία «Ο Κουρέας της Σεβίλλης, ή Η ανώφελη Προφύλαξη» ("Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile") του Γάλλου συγγραφέα Πιερ-Ωγκυστέν Καρόν ντε Μπωμαρσαί,(Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais) μεταδίδεται σε ραδιοφωνική διασκευή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:30, στο πλαίσιο της εκπομπής «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».

Γραμμένο το 1773 το έργο εκδόθηκε το 1775 και ανέβηκε την ίδια χρονιά, στην περίφημη Comedie Francaise. Το έργο διασκευάστηκε πολλές φορές για την Όπερα αλλά κέρδισε την δημοφιλία με την ομώνυμη όπερα του Ροσσίνι,, σε λιμπρέτο του Τσέζαρε Στερμπίνι.

Πρόκειται για μια ελαφριά αλλά καυστική σάτιρα της ανερχόμενης αστικής τάξης πριν από τη Γαλλική Επανάσταση γραμμένη στο τυπικό ύφος του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα.

Το έργο αποτελεί μέρος μιας Τριλογίας, συναποτελούμενης από τον «Γάμο του Φίγκαρο» (1784) και το λιγότερο διάσημο «Η Ένοχη Μητέρα» (1792) τα οποία αναπτύσσονται με ίδιους χαρακτήρες.

Σε απόσπασμα επιστολής δημοσιευμένης στην πρώτη έκδοση του έργου (1775) ο Μπωμαρσαί παραθέτει τα ακόλουθα:

«Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω ένα νέο μου πόνημα. Εύχομαι να σας πετύχω σε κάποια από εκείνες τις ευτυχείς στιγμές όπου απαλλαγμένοι από τις έννοιες, υγιέστατοι, ικανοποιημένοι από τις δουλειές σας, τις ερωμένες και τους εραστές σας, την όρεξή σας, θα ευαρεστηθείτε να αφιερώσετε λίγες στιγμές στην ανάγνωση του Κουρέα της Σεβίλλης. Γιατί, για να είστε ευχάριστος άνθρωπος και επιεικής αναγνώστης, όλα τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση...»

Στην Ελλάδα το έργο ανέβηκε από το Εθνικό Θέατρο το 1936, σε μετάφραση-σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη και σκηνικά Κλεόβουλου Κλώνη.

Η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά» τον Νοέμβριο του 1982, σε μετάφραση, μουσική επιμέλεια και σκηνοθεσία, Γρηγόρη Γρηγορίου.

Σε αυτή την ηχογράφηση θα το ακούσουμε κι εμείς την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις οκτώ και μισή το βράδυ.

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais,

Βιβλιοθήκη Θεατρικού Μουσείου της Comedie Francaise

Επιμέλεια ήχων: Δόμνα Ακατογλίδου

Ρύθμιση ήχου: Βασίλης Καρράς

Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Σταύρος Ξενίδης – Ντέιβις ,

Ντέιβις Γιώργος Κυρίτσης – Κόμης Αλμαβίβα,

Κόμης Αλμαβίβα, Γιώργος Τζώρτζης – Φίγκαρο ,

Φίγκαρο Λουκούργος Καλλέργης – Μπάρτολο,

Μπάρτολο, Τόνια Καζιάνη – Ροζίνα ,

Ροζίνα Πάνος Κατσάν α – υπηρέτης,

α υπηρέτης, Αλέκος Μαυρίδης – β΄υπηρέτης,

β΄υπηρέτης, Τάσος Κωστής – Ντον Μπαζίλιο ,

Ντον Μπαζίλιο Δημήτρης Μπάνος – Συμβολαιογράφος ,

Συμβολαιογράφος Γιώργος Μπάρτης – Αστυνόμος.

Τραγούδι: Χρήστος Λεττονός

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho