Ο Kristof κάνει πρεμιέρα στη νέα σεζόν του Urban Live Sounds

Ο Kristof κάνει πρεμιέρα στη νέα σεζόν του Urban Live Sounds
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 13:30
KOSMOS

O Kristof έρχεται στα στούντιο της ΕΡΤ, στο πλαίσιο της σειράς sessions του Κosmos, για να παρουσιάσει σε piano version την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Το Τέλος του Παιχνιδιού».

Ο Kristof κάνει πρεμιέρα στη νέα σεζόν του Urban Live Sounds, με τον Μιχάλη Καμάκα.

Αυτή την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου στις 13:30, έρχεται στα στούντιο της ΕΡΤ, στο πλαίσιο της σειράς sessions του Κosmos, για να παρουσιάσει σε piano version την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Το Τέλος του Παιχνιδιού».

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025. Μουσική και στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Kristof, με παραγωγή και μίξη από τη Nalyssa Green και mastering του Νάσου Νομικού.

Με θεατρικότητα, ποπ αισθητική και ανατροπές, το «Τέλος του Παιχνιδιού» αποτελεί την πιο ώριμη και ολοκληρωμένη στιγμή του Kristof, ένα «επιτραπέζιο αφήγημα» όπου κάθε τραγούδι λειτουργεί σαν στάση σε μια διαδρομή γεμάτη εικόνες και συναισθήματα.

TAGS KristofUrban Live SoundsΜιχάλης Καμάκαςτο τέλος του παιχνιδιού
