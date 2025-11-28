Ο Σταύρος Ξενίδης είναι «Ο Επιστάτης» του Χάρολντ Πίντερ

Το τρίπρακτο θεατρικό έργο «Ο Επιστάτης» ("The Caretaker") του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα Χάρολντ Πίντερ (1930 - 2008) μεταδίδεται σε ραδιοφωνική προσαρμογή στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο», την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στις οκτώ και μισή το βράδυ.

Από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Βρετανούς δραματουργούς, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας (2005), θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο Χάρολντ Πίντερ, υπήρξε γνήσιος ανανεωτής της θεατρικής γλώσσας, φέρνοντας, επίσης, στη σκηνή έργα που προσφέρουν τη δυνατότητα πολλαπλών ερμηνειών.

Εγραψε τον «Επιστάτη» το 1960. Την ίδια χρονιά το έργο παρουσιάστηκε στο κοινό, στο Arts Theatre του Λονδίνου, ενώ το 1964, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, από τον σκηνοθέτη Clive Donner, σε σενάριο του ίδιου του Πίντερ.

Έργο ανοικτό σε ερμηνείες, είναι ένα από τα πιο διάσημα έργα του συγγραφέα και θεωρείται ένα αριστούργημα του θεάτρου του παραλόγου.

Η ραδιοφωνική μεταφορά του έργου πραγματοποιήθηκε για την εκπομπή της ΕΡΑ «Το Θέατρο της Τετάρτης», και μεταδόθηκε πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1974.

Την συγκεκριμένη ηχογράφηση από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν οι ακροατές του Τρίτου Προγράμματος, με τον εξαιρετικό Σταύρο Ξενίδη, στον ρόλο του Επιστάτη Μακ Ντέιβις, του μυστήριου άστεγου γέρου.

Χάρολντ Πίντερ (1930 - 2008)

Μετάφραση-Ραδιοσκηνοθεσία: Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Μουσική επιμέλεια: Βίκυ Βαρουτσή

Επιμέλεια ήχων: Δανάη Ευαγγελίου

Ρύθμιση ήχου: Γρηγόρης Γίγας

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Σταύρος Ξενίδης – Ντέιβις ,

Ντέιβις Γιάννης Ψάλτης – Άστον ,

Άστον Στράτος Αλεξίου – Μικ.

Σταύρος Ξενίδης

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho