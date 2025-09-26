«Οι Κούρδοι» του Γιάννη Καμπύση

Το τρίπρακτο κοινωνικό δράμα «Οι Κούρδοι» του θεατρικού συγγραφέα και δημοσιογράφου Γιάννη Καμπύση (1872 - 1901) μεταδίδεται σε ραδιοφωνική προσαρμογή την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις οκτώ και μισή το βράδυ, στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».

Γραμμένο το 1896, το έργο θεωρείται από τις προδρομικές μορφές του Θεάτρου Ιδεών και ανήκει στην πρώτη δραματουργική περίοδο του συγγραφέα (1895-1898), εκείνη των αστικών δραμάτων, που ακολουθούν το Ιψενικό πρότυπο.

Ενταγμένο σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και ιδεολογικών αλλαγών στην Ελλάδα, φέρνει στο φως την κοινωνική ανισότητα καθώς και τις δυσκολίες της ζωής των φτωχών εργαζομένων.

Η αναφορά στους Κούρδους και η φυγή της Αρμένικης οικογένειας συνδέονται με τις ιστορικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η πρώτη μετάδοση του έργου πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά» τον Αύγουστο του 1987.

Το έργο προλογίζει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος

Ραδιοσκηνοθεσία: Θανάσης Προυτζόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Άλκης Παπαδόπουλος

Ρύθμιση ήχου: Σπύρος Καββακόπουλος



Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Κατερίνα Μπούρλου – Σμαράγδα,

Σμαράγδα, Μπέτυ Βαλάση – κυρά Σταυρόπλενα,

κυρά Σταυρόπλενα, Βαγγέλης Βουλγαρίδης – Βάσος,

Βάσος, Στέλλα Παπαδημητρίου – Αννέτα,

Αννέτα, Θάνος Καληώρας – Πέτρος.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho