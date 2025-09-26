Προτάσεις Ραδιοφώνου

«Οι Κούρδοι» του Γιάννη Καμπύση

«Οι Κούρδοι» του Γιάννη Καμπύση
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στις 20:30
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το τρίπρακτο κοινωνικό δράμα «Οι Κούρδοι» του θεατρικού συγγραφέα και δημοσιογράφου Γιάννη Καμπύση (1872 - 1901) μεταδίδεται σε ραδιοφωνική προσαρμογή την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις οκτώ και μισή το βράδυ, στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».
Αναλυτικά Share
Share

Το τρίπρακτο κοινωνικό δράμα «Οι Κούρδοι» του θεατρικού συγγραφέα και δημοσιογράφου Γιάννη Καμπύση (1872 - 1901) μεταδίδεται σε ραδιοφωνική προσαρμογή την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις οκτώ και μισή το βράδυ, στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».

Γραμμένο το 1896, το έργο θεωρείται από τις προδρομικές μορφές του Θεάτρου Ιδεών και ανήκει στην πρώτη δραματουργική περίοδο του συγγραφέα (1895-1898), εκείνη των αστικών δραμάτων, που ακολουθούν το Ιψενικό πρότυπο.
Ενταγμένο σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και ιδεολογικών αλλαγών στην Ελλάδα, φέρνει στο φως την κοινωνική ανισότητα καθώς και τις δυσκολίες της ζωής των φτωχών εργαζομένων
Η αναφορά στους Κούρδους και η φυγή της Αρμένικης οικογένειας συνδέονται με τις ιστορικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. 

Η πρώτη μετάδοση του έργου πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά» τον Αύγουστο του 1987.
Το έργο προλογίζει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος

Ραδιοσκηνοθεσία: Θανάσης Προυτζόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Άλκης Παπαδόπουλος
Ρύθμιση ήχου: Σπύρος Καββακόπουλος

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

  • Κατερίνα Μπούρλου Σμαράγδα,
  • Μπέτυ Βαλάση κυρά Σταυρόπλενα,
  • Βαγγέλης Βουλγαρίδης Βάσος,
  • Στέλλα Παπαδημητρίου Αννέτα,
  • Θάνος Καληώρας Πέτρος.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

«Οι Κούρδοι» του Γιάννη Καμπύση
TAGS Αρχείο Ελληνικής ΡαδιοφωνίαςΓιάννης ΚαμπύσηςΓιάννης Καμπύσης Οι ΚούρδοιΜάρα ΚαλούδηΡαδιοφωνικό Θέατρο
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
H Εύα Πάλμερ-Σικελιανού στην «Σκοτεινή Κυρία» – 2η Εκπομπή του Νέου Κύκλου
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στις 22:30
Ο Kristof κάνει πρεμιέρα στη νέα σεζόν του Urban Live Sounds
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 13:30
EBU Live Sessions | Seu Jorge
Από Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 19:00
Lauri Porra, Valentina Scheldhofen Ciardelli – Anaïs Drago & Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou
Τετάρτη 24, Πέμπτη 25, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 12 τα μεσάνυχτα προς την επομένη