«Οι Μνηστήρες του Θρόνου» του Ερρίκου Ιψεν στο Τρίτο

Ένα από τα πιο ποιητικά έργα του Ίψεν «Οι Μνηστήρες του Θρόνου» μεταδίδεται σε ραδιοφωνική διασκευή, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις οκτώ και μισή το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».

Γραμμένο το 1863 το έργο είναι εμπνευσμένο από τις Σκανδιναβικές Σάγκες (Saga, επικές πεζογραφικές αφηγήσεις, γραμμένες κυρίως τον 12ο-14ο αιώνα στην αρχαία Σκανδιναβική γλώσσα) αλλά και από σημαντικά γεγονότα της ιστορίας των Νορβηγών. Διαδραματίζεται στη μεσαιωνική Νορβηγία, εστιάζοντας στην πολιτική διαμάχη για την εξουσία μεταξύ του βασιλιά Χάακον και του δούκα Σκούλε, και πραγματεύεται θέματα ηγεσίας και νομιμότητας.

Ανήκει στην πρώτη ρομαντική δραματουργική περίοδο του κορυφαίου Νορβηγού συγγραφέα.

Το έργο έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα από την Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, στις 2 Νοεμβρίου 1945, σε σκηνοθεσία Πέλου Κατσέλη. Η διασκευή για το ραδιόφωνο έγινε από την Μαρία Κωνσταντάρου. Μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Μικρή Αυλαία».

Μετάφραση: Λέων Κουκούλας

Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Ζουγανέλης

Επιμέλεια ήχων: Δόμνα Ακατογλίδου

Τεχνική επιμέλεια: Σπύρος Καββακόπουλος

Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Λευτέρης Ελευθεριάδης, Γρηγόρης Μήτας, Νίκος Κούρος, Πέτρος Παναμάς, Νίκος Καλογερόπουλος, Ηλίας Κατέβας, Γιάννης Συλιγνάκης, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Νικηφόρος Νανέρης, Έφη Ροδίτη, Κάκια Παναγιώτου, Ιφιγένεια Δεληγιάννη, Μαρία Σκούντζου.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho