«Πέρσες» του Αισχύλου με Χατζηαργύρη-Κατρανίδη-Τσάγκα-Τσακίρογλου

Με Ραδιοφωνικές Προσαρμογές Κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας συνεχίζεται ολόκληρο τον Αύγουστο η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο». Αυτήν την Κυριακή 17 Αυγούστου στις οκτώ και μισή το βράδυ οι «Πέρσες» του Αισχύλου.

Οι «Πέρσες», τo σπουδαιότερο αντιπολεμικό έργο του Αισχύλου, που μεταδίδεται στο πλαίσιο της παρουσίασης κλασικών θεατρικών κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που θα διαρκέσει όλο τον Αύγουστο, διδάχτηκε για πρώτη φορά το 472 π.Χ. Θεωρείται η παλαιότερη σωζόμενη τραγωδία και η πρώτη που αντλεί τη θεματολογία της από ιστορικά γεγονότα. Πραγματεύεται την οδύνη των Περσών όταν εκείνοι πληροφορούνται για τη συντριπτική ήττα τους στη Σαλαμίνα.

Κεντρικό επεισόδιο του έργου, η Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η δράση τοποθετείται στα Σούσα, την πρωτεύουσα της Περσίας με «ήρωες» τους ηττημένους.

Στο έργο του ο μεγάλος τραγικός ποιητής, προβάλλει την αντίθεση ανάμεσα στον Ελληνικό και Βαρβαρικό κόσμο, ανάμεσα στους ελεύθερους πολίτες και τους σκλάβους υπηκόους. Προϋπόθεση του πολιτισμού και της ευτυχίας είναι η ελευθερία, εθνική, πολιτική, ηθική, προσωπική. Γι΄ αυτήν την ελευθερία δίνουν οι Έλληνες «τον υπέρ πάντων αγώνα!».

Η πρώτη μετάδοση της ηχογράφησης πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Μικρή Αυλαία» σε τρία μέρη, τον Μάρτιο του 1983.

Ελένη Χατζηαργύρη

Μετάφραση: Πάνος Μουλάς

Μουσική Επιμέλεια: Δανάη Ευαγγελίου

Τεχνική επιμέλεια: Βασίλης Καρράς

Μοντάζ: Σωτήρης Αρτινός

Ραδιοσκηνοθεσία: Γιώργος Θεοδοσιάδης

Επιμέλεια Παραγωγής: Δημήτρης Φραγκουδάκης

Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Ελένη Χατζηαργύρη – Άτοσσα

Άτοσσα Δάνης Κατρανίδης – Αγγελιαφόρος

Αγγελιαφόρος Χρήστος Τσάγκας – Δαρείος,

Δαρείος, Νικήτας Τσακίρογλου – Ξέρξης



Χορός των Περσών: Μηνάς Χατζησάββας, Κώστας Κοντογιάννης, Γιώργος Παρτσαλάκης, Κώστας Κοκκάκης, Θάνος Καληώρας.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

