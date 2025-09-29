Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών στο Τρίτο

Την ώρα ακριβώς που το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών ανοίγει αυλαία, η Αφροδίτη Κοσμά συναντιέται με την ποιήτρια, μεταφράστρια Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη στο στούντιο του Τρίτου Προγράμματος για να διαβάσουν ποιήματα στα Ελληνικά και στις πρωτότυπες γλώσσες των ξένων ποιητών.

Η γλώσσα της ποίησης και η ποίηση της γλώσσας στροβιλίζονται ζωντανά στον αέρα του Τρίτου τιμώντας τον τίτλο του φετινού φεστιβάλ «Έχω ένα όνειρο / I have a dream: Ποιήματα για ένα καλύτερο αύριο» με 80 Έλληνες και 13 ξένους ποιητές που επιλέχθηκε για να μας θυμίσει πως ακόμα γράφουμε και διαβάζουμε ποιήματα, πως ακόμα συγκεντρωνόμαστε για να ακούσουμε τους ποιητές, ως μορφές αντίστασης στη βαρβαρότητα που μας περιβάλλει.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών διοργανώνεται από τον Κύκλο Ποιητών με τη συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων.

Η τελετή έναρξης του 11ου φεστιβάλ ποίησης θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 19:00.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του «Κύκλου Ποιητών» και στις σελίδες του στα Κοινωνικά Δίκτυα αλλά και στην σελίδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.