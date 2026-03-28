Το Δεύτερο 103,7 Αποχαιρετά την Μαρινέλλα
Σάββατο 28 Μαρτίου 21:00 - 00:00, Κυριακή 29 Μαρτίου από τις 08:00
Το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 αποχαιρετά την Μαρινέλλα, την Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού τραγουδιού αλλάζοντας τελείως το πρόγραμμά του. Οι παραγωγοί του σταθμού, ζωντανά στο στούντιο, μιλούν για εκείνη, θυμούνται τις μεγάλες στιγμές της και μεταδίδουν τα πιο αγαπημένα τραγούδια με τη φωνή της.
Αναλυτικά
Πιο αναλυτικά:
- Απόψε το βράδυ, από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Σιδερής Πρίντεζης μπαίνει στο στούντιο για μια πρώτη καταγραφή της ζωής και της καλλιτεχνικής πορείας της Μαρινέλλας.
- Την Κυριακή το πρωί, από τις 8 μέχρι τις 10, η Άντρη Βασιλειάδου και μαζί της ο Σιδερής Πρίντεζης, επικεντρώνονται στην προσωπικότητα της μεγάλης τραγουδίστριας, μεταδίδοντας αποσπάσματα από συνεντεύξεις της και μερικά από τα τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε με τη φωνή της.
- 10 με 11, η Ιωάννα Νιαώτη, καταγράφει τους μεγάλους σταθμούς της καλλιτεχνικής ζωής της Μαρινέλλας. Μιας ζωής που εκτείνεται σε, περίπου, 7 δεκαετίες…
- 11 με 1 το μεσημέρι, ο Κώστας Φασουλάς ξετυλίγει το μύθο της ζωής της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Μιας ζωής που μοιάζει με παραμύθι…
- 1 με 3 ο Γιώργος Τσάμπρας, ένας άνθρωπος που συνάντησε και συνομίλησε πολλές φορές με την γυναίκα που μεσουράνησε στο ελληνικό τραγούδι, θυμάται και θυμίζει πολλές σημαντικές αλλά και ιδιαίτερες στιγμές από τη μεγάλη καριέρα της Μαρινέλλας.
- 5 με 6 το απόγευμα, είναι η σειρά ενός πιο…ροκ αποχαιρετισμού στην μεγάλη τραγουδίστρια. Στο μικρόφωνο ο Οδυσσέας Τσάκαλος.
- 6 με 8 το Δεύτερο Πρόγραμμα μεταδίδει μια εκπομπή από το πολύτιμο αρχείο του, αφιερωμένη σε ηχογραφήσεις που έκανε η Μαρινέλλα με την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του ΕΙΡ. Οι ανέκδοτες αυτές ηχογραφήσεις έγιναν την περίοδο 1966 – 1968.
Επιμέλεια: Σιδερής Πρίντεζης και Γιώργος Τσάμπρας.
- 8 με 9 το βράδυ ο Παντελής Σιβρής κάνει ένα αφιέρωμα στην πρώτη εποχή της καλλιτεχνικής πορείας της Μαρινέλλας.
