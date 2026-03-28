Το Δεύτερο 103,7 Αποχαιρετά την Μαρινέλλα

Σάββατο 28 Μαρτίου 21:00 - 00:00, Κυριακή 29 Μαρτίου από τις 08:00

Το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 αποχαιρετά την Μαρινέλλα, την Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού τραγουδιού αλλάζοντας τελείως το πρόγραμμά του. Οι παραγωγοί του σταθμού, ζωντανά στο στούντιο, μιλούν για εκείνη, θυμούνται τις μεγάλες στιγμές της και μεταδίδουν τα πιο αγαπημένα τραγούδια με τη φωνή της.