Το Φεστιβάλ Montpellier στο Τρίτο μέσω της EBU

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες, το φεστιβάλ Radio France Occitanie Montpellier μεταμορφώνει τη Μεσογειακή πόλη της Νότιας Γαλλίας σε μια μεγάλη μουσική σκηνή.

Κάθε καλοκαίρι, κορυφαίοι καλλιτέχνες και σχήματα συγκεντρώνονται στο Μονπελιέ για δύο εβδομάδες γεμάτες συναυλίες, ανακαλύψεις και δημιουργικότητα και το Τρίτο φέρνει στους ακροατές του τέσσερις σπουδαίες στιγμές του, τη Δευτέρα 11.08.25, την Τρίτη 12.08.25, την Τετάρτη 13.08.25 και την Πέμπτη 14.08.25.

Δευτέρα 11-08-2025 ώρα 20:00-22:00

Μεγαλοπρεπής Μάλερ της Ανάστασης

Tarmo Peltokoski

(2021, Copyright www.peterrigaud.com)

Από τη σκοτεινή πορεία προς την ταφή ως την εκστατική ανάσταση, η Δεύτερη Συμφωνία «της Ανάστασης» του Gustav Mahler σπάει το καλούπι της κλασικής συμφωνίας και αγγίζει τα όρια του ορατορίου και του μεταφυσικού.

Τον ήρωα της Πρώτης του Συμφωνίας ο συνθέτης τον οδηγεί εδώ στην τελευταία του κατοικία, καθρεφτίζοντας τη ζωή του σε πέντε μέρη γεμάτα αντιθέσεις και αποκαλύψεις. Η βραδιά ξεκινά με το Πρελούδιο από την όπερα «Τριστάνος και Ιζόλδη» του Richard Wagner, μουσική πόθου και λύτρωσης, που ανοίγει τον δρόμο προς την εσωτερική διαδρομή του Mahler. Η Εθνική Ορχήστρα του Καπιτωλίου της Τουλούζης και ο μαέστρος Tarmo Peltokoski προσδίδουν λάμψη, δύναμη και τελετουργική ένταση σ’ αυτό το έργο που μοιάζει άλλοτε με ρέκβιεμ, άλλοτε με ευχαριστήριο ύμνο προς το άπειρο.

Η συναυλία έγινε στις 10 Ιουλίου 2025.

Τρίτη 12-08-2025 ώρα 20:00-22:00

Η Yuja Wang και Σολίστ και Μαέστρος

Yuja Wang / Konzerthaus Wien

© Julia Wesely

Δύο εμβληματικά κοντσέρτα για πιάνο, το καθένα πλαισιωμένο από μια απρόσμενη εισαγωγή: η εκπληκτική Yuja Wang αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο σολίστ και μαέστρου με την Ορχήστρα Δωματίου Mahler στο πλευρό της.

Ένα πρόγραμμα τολμηρό και ευρηματικό. Τολμηρό, γιατί η Yuja Wang επιλέγει να ερμηνεύσει δύο από τα πιο εντυπωσιακά κοντσέρτα του ρεπερτορίου, διευθύνοντάς τα από το πιάνο. Ευρηματικό, γιατί κάθε έργο, συνομιλεί απρόβλεπτα με το επόμενο: το κομψό και υπαινικτικό Οκτέτο για πνευστά του Igor Stravinsky, προετοιμάζει το έδαφος για το πληθωρικό, ρυθμικό και γεμάτο jazz ενέργεια Τέταρτο Κοντσέρτο, έργο 56 του Nikolai Kapustin. Στη συνέχεια, η δραματική Εισαγωγή Κοριολανός του L.v.Beethoven οδηγεί στο Πρώτο Κοντσέρτο έργο 23 του P.I.Tchaikovsky, ένα έργο που παραμένει μέχρι σήμερα σύμβολο ρομαντικής υπερβολής και πιανιστικής δεξιοτεχνίας.

Η συναυλία έγινε στις 07 Ιουλίου 2025.

Τετάρτη 13-08-2025 ώρα 20:00 - 22:00

Ο Πιανιστικός Maurice Ravel

Bertrand Chamayou

Ακολουθώντας τα βήματα του Debussy, ο Maurice Ravel κυριάρχησε στη Γαλλική μουσική κατά το πρώτο τρίτο του 20ού αιώνα.

Τα έργα του για πιάνο, που ξεφεύγουν από τις συμβατικές φόρμες, αποκαλύπτουν την αφοσίωσή του στην τελειότητα και τον πνευματώδη χαρακτήρα του.

Ο Bertrand Chamayou, που θεωρεί τον Ravel συνοδοιπόρο από τα πρώτα του μουσικά βήματα, επέλεξε να ερμηνεύσει το σύνολο των πιανιστικών έργων του Ravel, από το οποίο εμείς θα ακούσουμε αποσπάσματα.

Το πρόγραμμα:

Πρελούδιο σε Λα Ελάσσονα, M . 65

Miroirs, M. 43

A la manière de Borodine

Gaspard de la nuit

Valses nobles et sentimentales

le Tombeau du Couperin

Το ρεσιτάλ έγινε στις 09 Ιουλίου 2025.

Πέμπτη 14 - 08-2025 ώρα 20:00-22:00

Θάνατος, Πεπρωμένο και Εξιλέωση

Daniel Harding

Ο Richard Strauss και ο Sergei Rachmaninoff υπήρξαν σύγχρονοι για περίπου μια δεκαετία, αλλά ενώ ο πρώτος πέθανε στην πατρίδα του, τη Βαυαρία, ο δεύτερος έζησε στην εξορία και πέρασε τα τελευταία του χρόνια στο Χόλιγουντ.

Daniil Trifonov

Και οι δύο συνθέτες απέφυγαν τη γοητεία της ατονικής μουσικής που αναδύθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, προτιμώντας να καλλιεργήσουν τη δεξιοτεχνία μέσα σε καθιερωμένες φόρμες.

Το Τρίτο Κοντσέρτο για πιάνο του Rachmaninoff αναδεικνύεται με την ερμηνεία του σπουδαίου βιρτουόζου πιανίστα Daniil Trifonov, ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Daniel Harding, εστιάζει στην «Ζωή Ενός Ήρωα» του Strauss, έργο που αποτελεί την κορύφωση του συμφωνικού ποιήματος κατά τον ίδιο τον συνθέτη.

Η συναυλία έγινε στις 17 Ιουλίου 2025.

Καλοκαίρι στην Ευρώπη μέσω του Δικτύου Δημόσιων Ραδιοφωνιών της EBU

Ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσικές εκπλήξεις στο Τρίτο Πρόγραμμα!

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | www.trito.gr