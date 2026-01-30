Το «Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» Αποχαιρετά την Μέλπω Ζαρόκωστα

Στην ξεχωριστή Ελληνίδα ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο»,την Κυριακή 01 Φεβρουαρίου στις 20:30.

Γνωστή και αγαπητή στο ευρύ κοινό μέσα από πλήθος εμφανίσεων σε μεγάλες επιτυχίες του Ελληνικού κινηματογράφου, στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70, η Μέλπω Ζαρόκωστα διακρίθηκε όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως μεταφράστρια, συγγραφέας και σκηνοθέτης.

Η συνεργασία της με την Ελληνική Ραδιοφωνία υπήρξε μακροχρόνια και πολύπλευρη.

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις οκτώ και μισή το βράδυ, οι ακροατές της εκπομπής θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν ένα δείγμα αυτής της συνεργασίας, μέσα από εκτενή αποσπάσματα των έργων:

Η διανομή των συντελεστών στα έργα είναι η ακόλουθη:

«Αγάπη μου Ουά Ουά» του Φρανσουά Καμπώ

Μετάφραση: Πλάτων Μουσαίος

Σκηνοθεσία: Κώστας Ρηγόπουλος

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Μέλπω Ζαρόκωστα – Σολάνζ,

Σολάνζ, Κώστας Ρηγόπουλος – Ερρίκος,

Ερρίκος, Κατερίνα Μπόμπου – υπηρέτρια.

Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Θέατρο της Τετάρτης» τον Νοέμβριο του 1974.

«Το Κουρέλι» του Ντάριο Νικοντέμι.

Σκηνοθεσία: Κώστας Ρηγόπουλος

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Μέλπω Ζαρόκωστα – Αιμιλία,

Αιμιλία, Μάκης Ρευματάς – Τζούλιο,

Τζούλιο, Κώστας Ρηγόπουλος – Τίτο,

Τίτο, Κάκια Αναλυτή – Κουρέλι.

Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Θέατρο στο Ραδιόφωνο» τον Νοέμβριο του 1977.

«Η Συγκέντρωση» της Μέλπως Ζαρόκωστα

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Σωτηρόπουλος

Ρύθμιση ήχου: Παναγιώτης Καλύβας

Εισηγητής δραματολογίου: Βάιος Παγκουρέλης

Παραγωγή: Νέλα Δουλτσίνου

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Νίκος Κούρος, Ράνια Ιωαννίδου, Κάκια Αναλυτή, Ζωή Ρηγοπούλου, Ολυμπία Τολίκα, Βασίλης Πλατάκης, Νίκος Μαγδαληνός.

Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Μονόπρακτο στο Β΄ Πρόγραμμα» τον Ιούλιο του 1988.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho