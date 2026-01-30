Προτάσεις Ραδιοφώνου

Το «Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» Αποχαιρετά την Μέλπω Ζαρόκωστα

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026 στις 20:30
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στην ξεχωριστή Ελληνίδα ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα  που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο»,την Κυριακή 01 Φεβρουαρίου στις 20:30.
Γνωστή και αγαπητή στο ευρύ κοινό μέσα από πλήθος εμφανίσεων σε μεγάλες επιτυχίες του Ελληνικού κινηματογράφου, στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70, η Μέλπω Ζαρόκωστα διακρίθηκε όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως μεταφράστρια, συγγραφέας και σκηνοθέτης.

Η συνεργασία της με την Ελληνική Ραδιοφωνία υπήρξε μακροχρόνια και πολύπλευρη.  

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις οκτώ και μισή το βράδυ, οι ακροατές της εκπομπής θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν ένα δείγμα αυτής της συνεργασίας, μέσα από εκτενή αποσπάσματα των έργων:  

Η διανομή των συντελεστών στα έργα είναι η ακόλουθη:

  • «Αγάπη μου Ουά Ουά» του  Φρανσουά Καμπώ

Μετάφραση: Πλάτων Μουσαίος
Σκηνοθεσία: Κώστας Ρηγόπουλος

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

  • Μέλπω Ζαρόκωστα Σολάνζ,
  • Κώστας Ρηγόπουλος Ερρίκος,
  • Κατερίνα Μπόμπου υπηρέτρια.

Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Θέατρο της Τετάρτης» τον Νοέμβριο του 1974.

  • «Το Κουρέλι» του Ντάριο Νικοντέμι.

Σκηνοθεσία: Κώστας Ρηγόπουλος

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

  • Μέλπω Ζαρόκωστα Αιμιλία,
  • Μάκης Ρευματάς Τζούλιο,
  • Κώστας Ρηγόπουλος Τίτο,
  • Κάκια Αναλυτή Κουρέλι.

Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Θέατρο στο Ραδιόφωνο» τον Νοέμβριο του 1977.

  • «Η Συγκέντρωση» της Μέλπως Ζαρόκωστα

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Σωτηρόπουλος
Ρύθμιση ήχου: Παναγιώτης Καλύβας
Εισηγητής δραματολογίου: Βάιος Παγκουρέλης
Παραγωγή: Νέλα Δουλτσίνου

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Νίκος Κούρος, Ράνια Ιωαννίδου, Κάκια Αναλυτή, Ζωή Ρηγοπούλου, Ολυμπία Τολίκα, Βασίλης Πλατάκης, Νίκος Μαγδαληνός.

Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Μονόπρακτο στο Β΄ Πρόγραμμα» τον Ιούλιο του 1988.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

