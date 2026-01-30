Το «Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» Αποχαιρετά την Μέλπω Ζαρόκωστα
Στην ξεχωριστή Ελληνίδα ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο»,την Κυριακή 01 Φεβρουαρίου στις 20:30.
Γνωστή και αγαπητή στο ευρύ κοινό μέσα από πλήθος εμφανίσεων σε μεγάλες επιτυχίες του Ελληνικού κινηματογράφου, στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70, η Μέλπω Ζαρόκωστα διακρίθηκε όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως μεταφράστρια, συγγραφέας και σκηνοθέτης.
Η συνεργασία της με την Ελληνική Ραδιοφωνία υπήρξε μακροχρόνια και πολύπλευρη.
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις οκτώ και μισή το βράδυ, οι ακροατές της εκπομπής θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν ένα δείγμα αυτής της συνεργασίας, μέσα από εκτενή αποσπάσματα των έργων:
- «Αγάπη μου Ουάουα» ("Chérie Noire"), της δημοφιλούς αισθηματικής κωμωδίας του Γάλλου συγγραφέα Φρανσουά Καμπώ (François Campaux), και
- «Το Κουρέλι» θεατρικό δράμα του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα και θιασάρχη Ντάριο Νικοντέμι (Dario Niccodemi).
- Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με την μετάδοση του θεατρικού μονόπρακτου που έγραψε η ίδια η αγαπημένη ηθοποιός με τίτλο «Η Συγκέντρωση» του οποίου υπογράφει και τη σκηνοθεσία.
Η διανομή των συντελεστών στα έργα είναι η ακόλουθη:
- «Αγάπη μου Ουά Ουά» του Φρανσουά Καμπώ
Μετάφραση: Πλάτων Μουσαίος
Σκηνοθεσία: Κώστας Ρηγόπουλος
Ακούγονται οι ηθοποιοί:
- Μέλπω Ζαρόκωστα – Σολάνζ,
- Κώστας Ρηγόπουλος – Ερρίκος,
- Κατερίνα Μπόμπου – υπηρέτρια.
Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Θέατρο της Τετάρτης» τον Νοέμβριο του 1974.
- «Το Κουρέλι» του Ντάριο Νικοντέμι.
Σκηνοθεσία: Κώστας Ρηγόπουλος
Ακούγονται οι ηθοποιοί:
- Μέλπω Ζαρόκωστα – Αιμιλία,
- Μάκης Ρευματάς – Τζούλιο,
- Κώστας Ρηγόπουλος – Τίτο,
- Κάκια Αναλυτή – Κουρέλι.
Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Θέατρο στο Ραδιόφωνο» τον Νοέμβριο του 1977.
- «Η Συγκέντρωση» της Μέλπως Ζαρόκωστα
Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Σωτηρόπουλος
Ρύθμιση ήχου: Παναγιώτης Καλύβας
Εισηγητής δραματολογίου: Βάιος Παγκουρέλης
Παραγωγή: Νέλα Δουλτσίνου
Ακούγονται οι ηθοποιοί: Νίκος Κούρος, Ράνια Ιωαννίδου, Κάκια Αναλυτή, Ζωή Ρηγοπούλου, Ολυμπία Τολίκα, Βασίλης Πλατάκης, Νίκος Μαγδαληνός.
Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Μονόπρακτο στο Β΄ Πρόγραμμα» τον Ιούλιο του 1988.
Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη
