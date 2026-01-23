Το «Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» Αποχαιρετά την Τόνια Καζιάνη

Την αγαπημένη ηθοποιό Τόνια Καζιάνη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αποχαιρετά «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» μεταδίδοντας αποσπάσματα από την «Ερωφίλη» και τον «Κατσούρμπο» του Γεωργίου Χορτάτση & τη «Θυσία του Αβραάμ» του Βιτζέντζου Κορνάρου.

Με σταθερή καλλιτεχνική πορεία στο Θέατρο, ιδιαίτερες εμφανίσεις σε κινηματογραφικές επιτυχίες και δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, στη δεκαετία του 1970, η Τόνια Καζιάνη άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.

Από τη συνεργασία της με την Ελληνική Ραδιοφωνία θα την ακούσουμε σε αποσπάσματα τριών έργων του Κρητικού Θεάτρου.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 , στις οκτώ και μισή το βράδυ, θα ακουστούν αποσπάσματα από δύο έργα του Γεωργίου Χορτάτση: την γνωστή τραγωδία της Κρητικής λογοτεχνίας «Ερωφίλη» καθώς και την σπουδαία κωμωδία της Κρητικής Αναγέννησης «Κατσούρμπος». Επίσης, αποσπάσματα από το έργο «Η Θυσία του Αβραάμ» του Βιτζέντζου Κορνάρου, ενός εκ των σημαντικότερων έργων της Κρητικής λογοτεχνίας, της περιόδου της ακμής της.

Πρόκειται για μια ραδιοφωνική παραγωγή του 1986 για την εκπομπή «Μικρή Αυλαία» η οποία μεταδόθηκε στο πλαίσιο του κύκλου μεταδόσεων ηχογραφήσεων έργων του Νεοελληνικού Θεάτρου.

Την σύνδεση των αποσπασμάτων των τριών έργων επιμελήθηκε η εισηγήτρια δραματολογίου της εκπομπής «Μικρή Αυλαία», Έλπη Μαλικένζου.

Μουσική σύνθεση: Μάνος Μουντάκης

Επιμέλεια ήχων: Φανή Σιώρη

Ρύθμιση ήχου: Σπύρος Καββακόπουλος

Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Τόνια Καζιάνη, Ζαχαρίας Ρόχας, Ζαχαρίας Αγγελάκος, Γιάννης Κάσδαγλης, Τάσος Παπαδάκης, Αγνή Βλάχου, Κατερίνα Πετούση, Κώστας Φραγκουδάκης

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

