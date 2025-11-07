Το θεατρικό έργο «Ο Υπάλληλος» του Μιχαήλ Χουρμούζη από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε μία ραδιοφωνική προσαρμογή με την μουσική σφραγίδα του κορυφαίου Τραγουδοποιού που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή μεταδίδεται την Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025, στις οκτώ και μισή το βράδυ, στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο»

«Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Από τους πιο σημαντικούς συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδοποιούς, αιώνια εμπνευστικός και ελπιδοφόρος, ο Διονύσης Σαββόπουλος συνεργάστηκε με το Ραδιοφωνικό Θέατρο το 1982, σε μια παραγωγή, στην οποία υπογράφει τη μουσική σύνθεση, για την ανάδειξη του έργου του μεγάλου μεταεπαναστατικού λογοτέχνη, δοκιμιογράφου, διανοητή και θεατρικού συγγραφέα, Μιχαήλ Χουρμούζη (1804-1882)

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις οκτώ και μισή το βράδυ, θα μεταδοθεί από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε ραδιοφωνική προσαρμογή, η τρίπρακτη θεατρική κωμωδία «Ο Υπάλληλος». Μία θεατρική παραγωγή η οποία πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη των αείμνηστων Κώστα Γεωργουσόπουλου -εδώ στην εισήγηση δραματολογίου- και Γιώργου Κοτανίδη στην σκηνοθεσία.

Γραμμένο το 1836, το έργο επίκαιρο και διαχρονικό συμπυκνώνει με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο τις κοινωνικές παθογένειες της Ελληνικής κοινωνίας στα χρόνια της Βαυαροκρατίας, σατιρίζοντας τους Έλληνες που επανδρώνουν τον κρατικό μηχανισμό, οι οποίοι προέρχονται στην πλειοψηφία τους από τις Ελληνικές παροικίες.

Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά», τον Μάρτιο του 1982.

Ρύθμιση ήχου: Νίκος Χανιώτης

Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Μιχάλης Τσαλδάρης, Αργύρης Παυλίδης, Κώστας Χαλκιάς, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Καμπερίδης, Πάνος Χατζηκουτσέλης, Αντώνης Αντωνίου, Πάνος Ηλιόπουλος, Μαρία Τζομπανάκη, Μάνος Τσιλιμίδης, Ρενάτα Παπακώστα, Ντόρα Σιμοπούλου, Κώστας Τσαπέκος, Γιώργος Μοσχίδης, Κώστας Αθανασόπουλος, Κώστας Τζουβάρας, Γιάνκα Αβαγιανού.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho