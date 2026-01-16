Το «Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» Αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη

Σε έναν από τούς πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του Θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, στον Χρήστο Πολίτη, που έφυγε από τη ζωή στις 5 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 83 ετών, είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».

Ο Χρήστος Πολίτης, από τούς τελευταίους της εποχής του star system, που συνδύαζε την κλασική παιδεία με την ακτινοβολία και την ικανότητα να συνεπαίρνει το κοινό του, άφησε πίσω του πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις οκτώ και μισή το βράδυ, θα μεταδοθεί σε ραδιοφωνική διασκευή, το μονόπρακτο θεατρικό έργο «Ιστορία Ζωολογικού κήπου», (“The Zoo Story”) του πολυβραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Έντουαρντ Άλμπι.

Ένα έργο, χαρακτηριστικό της συνεργασίας του χαρισματικού ηθοποιού, με την Ελληνική Ραδιοφωνία.

Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο του σπουδαίου Αμερικανού δραματουργού, γραμμένο το 1958, έργο που τον έκανε γνωστό στο παγκόσμιο θεατρικό γίγνεσθαι και έφερε την εκδοχή του Θεάτρου του Παραλόγου στην Αμερική, ασκώντας έντονη κριτική στη σύγχρονη λαϊκή κουλτούρα και παραμένοντας επίκαιρο μέχρι σήμερα, από το 1960, χρονιά που έκανε πρεμιέρα στις Η.Π.Α.

Στην Ελλάδα το έργο μεταφέρθηκε στο ραδιόφωνο και μεταδόθηκε για πρώτη φορά το 1976 στο πλαίσιο της εκπομπής «Από το Ελληνικό και Ξένο δραματολόγιο», σε μετάφραση-ραδιοφωνική διασκευή Καίτης Κασιμάτη-Μυριβήλη και μουσική επιμέλεια Κυριάκου Σφέτσα.

Επιμέλεια ήχων: Γίτσα Βαλμά

Τεχνική επιμέλεια: Βασίλης Καρράς

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Χρήστος Πολίτης – Τζέρρυ ,

Τζέρρυ Βασίλης Μπουγιουκλάκης – Πήτερ.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

