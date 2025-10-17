Προτάσεις Ραδιοφώνου

Το Τρίτο Αποχαιρετά την Άννα Κυριακού

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στις 20:30
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το θεατρικό έργο «Το Ματς» του Γιώργου Μανιώτη από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μεταδίδεται σε ραδιοφωνική προσαρμογή στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».
Η εκπομπή αποχαιρετά την Άννα Κυριακού (1929 - 2025), μια ηθοποιό με μοναδική ευγένεια και πληθωρική χάρη, η οποία για πάνω από έξι δεκαετίες ξεχώρισε στις συνεργασίες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση.

Από το πλούσιο και ποικίλο ρεπερτόριο ερμηνειών της διακεκριμένης ηθοποιού με το ραδιοφωνικό θέατρο, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις οκτώ και μισή το βράδυ, θα μεταδοθεί το θεατρικό έργο «Το Ματς» του Γιώργου Μανιώτη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη  υποκριτική κατάθεση της τρυφερής και λαμπερής ηθοποιού.

Το έργο ανέβηκε πρώτη φορά στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, την περίοδο 1977-1978 και εκδόθηκε την ίδια χρονιά, στην περίοδο της μεταπολίτευσης.

Η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση της ηχογράφησης πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1989, από την εκπομπή «Θεατρική βραδιά».

Μουσική επιμέλεια: Αγάπη Νταϊφά
Ραδιοσκηνοθεσία: Δημήτρης Κωτσής
Επιμέλεια ήχων: Φανή Σιώρη
Ρύθμιση ήχου: Ανδρέας Γεμιστός
Παραγωγή: Δημήτρης Φραγκουδάκης
﻿

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

  • Άννα Κυριακού Μαρίτσα,
  • Χρήστος Τσάγκας – Γιάννης,
  • Δημήτρης Λιγνάδης – Στάθης,
  • Βάσια Παναγοπούλου – Ζαννέτα,
  • Νεφέλη Ορφανού – συμπεθέρα,
  • Θανάσης Θεολόγης – συμπέθερος,
  • Νικολέτα Βλαβιανού – Λίζα,
  • Ορφέας Ζάχος – πατέρας.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

