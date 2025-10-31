Το Τρίτο Αποχαιρετά τον Μιχάλη Γρηγορίου

Το θεατρικό έργο «Κνοκ ή ο Θρίαμβος της Ιατρικής» του Jules Romains από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε μία ραδιοφωνική προσαρμογή με την μουσική του συνθέτη που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή μεταδίδεται στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο»

«Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» αποχαιρετά τον συνθέτη και στοχαστή Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου 2025.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου υπήρξε ένας παραγωγικότατος δημιουργός, ο οποίος αφήνει πίσω του σημαντικό και πολύπλευρο έργο. Αυτοδίδακτος κατά ένα μέρος, αλλά με σπουδές αρχιτεκτονικής και φιλοσοφίας στο ΕΜΠ, ανέπτυξε ένα προσωπικό μουσικό ιδίωμα που δεν υπηρετούσε μουσικές σχολές αλλά μόνο την αλήθεια του ήχου.

Στην πολυετή συνεργασία του με την Ελληνική Ραδιοφωνία και συγκεκριμένα με το Τρίτο Πρόγραμμα, μεταξύ άλλων παρουσίασε επί 20 χρόνια την εκπομπή «Το Μουσικό Εργαστήρι του Τρίτου», μια εκπομπή στην οποία νέοι δημιουργοί είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους. Ένα παραγωγικό κομμάτι αυτής της συνεργασίας είναι και οι μουσικές που έγραψε για το ραδιοφωνικό θέατρο, όπως για την παράσταση που θα μεταδοθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στις οκτώ και μισή το βράδυ. Πρόκειται για το σατιρικό έργο του Jules Romains (1885-1972) «Κνοκ ή ο Θρίαμβος της Ιατρικής» ("Knock ou le Triomphe de la médecine"), σε μετάφραση Γρηγορίου Ξενόπουλου και σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου.

Η τρίπρακτη σατιρική κωμωδία ανέβηκε για πρώτη φορά το 1923, στο Παρίσι, από τη θεατρική σκηνή των Ηλυσίων Πεδίων.

Η ηχογράφηση για το ραδιόφωνο πραγματοποιήθηκε το 1989, για την εκπομπή «Το Θέατρο στο Τρίτο Πρόγραμμα».

Τεχνικός ηχογράφησης: Νίκος Μορτάκης

Επιμέλεια ήχων: Άντα Μουσουτζάνη

Επιμέλεια παραγωγής για το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ: Χαρά Αποστόλου

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Κώστας Αρζόγλου – Κνοκ,

Κνοκ, Βασίλης Ανδρεόπουλος – γιατρός Παρπελαί,

γιατρός Παρπελαί, Βίλμα Κύρου – κα Παρπελαί,

κα Παρπελαί, Σταύρος Μερμήγκης – Γιάννης ο σωφέρ,

Γιάννης ο σωφέρ, Γιώργος Σταμάτης – τελάλης,

τελάλης, Πάνος Πανόπουλος – δάσκαλος Μπερνάρ,

δάσκαλος Μπερνάρ, Νίκος Χατζόπουλος – φαρμακοποιός,

φαρμακοποιός, Σοφία Ολυμπίου – κυρία με τα μαύρα,

κυρία με τα μαύρα, Νένα Μεντή – κυρία με τα μωβ,

κυρία με τα μωβ, Κώστας Αθανασόπουλος – α ' νέος,

α ' νέος, Κώστας Μπάσης – β' νέος,

β' νέος, Αλεξάνδρα Παντελάκη – κα Ρεμύ,

κα Ρεμύ, Παναγιώτης Μιχαήλ – Σηπιών,

Σηπιών, Μαρία Μπενέκου – υπηρέτρια.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

