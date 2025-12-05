Το Τρίτο Αποχαιρετά τον Σπουδαίο Σερ Τομ Στόπαρντ

Στον Άγγλο θεατρικό συγγραφέα σερ Τομ Στόπαρντ, είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο», με αφορμή την πρόσφατη εκδημία του - στις 29 Νοεμβρίου 2025 - σε ηλικία 88 ετών. Από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα μεταδοθεί το έργο του «Νύχτα και Μέρα» την Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, στις οκτώ και μισή το βράδυ.

Sir Tom Stoppard (1937 - 2025)

Photo Credits: Philip Romano



Ο σερ Τομ Στόπαρντ, ένας από τους πιο σημαντικούς δραματουργούς του σύγχρονου Αγγλικού θεάτρου, βραβευμένος - μεταξύ άλλων - με Oscar Πρωτότυπου Σεναρίου (1998) για την κινηματογραφική επιτυχία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» ("Shakespeare in Love"), υπήρξε πολυγραφότατος. Έγραψε τόσο για το θέατρο και τον κινηματογράφο όσο και για το ραδιόφωνο.

Το έργο «Νύχτα και Μέρα» ("Night and Day"), μια σάτιρα για τα Βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ανέβηκε πρώτη φορά το 1978 στο Λονδίνο σηματοδοτώντας την στροφή του συγγραφέα από το Θέατρο του Παραλόγου και τις ευφυολογηματικές πραγματείες πάνω στην τέχνη και στη φιλοσοφία, σε πιο παραδοσιακές φόρμες του ρεαλιστικού θεάτρου και στα επίκαιρα ζητήματα, κοινωνικά και πολιτικά.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια φανταστική χώρα της Αφρικής, όπου γίνεται επανάσταση κατά του δικτατορικού καθεστώτος. Θέμα του ο Βρετανικός τύπος και ο τρόπος αντιμετώπισης και κάλυψης των γεγονότων από τους δημοσιογράφους και φωτογράφους, μέσα σε κλίμα έντονου ανταγωνισμού και αξιακών συγκρούσεων.

Η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά» τον Νοέμβριο του 1986.

Μετάφραση- Ραδιοφωνική διασκευή: Λίζα Σαμλόγλου

Ραδιοσκηνοθεσία: Γιώργος Μιχαηλίδης

Μουσική επιμέλεια: Βαγγέλης Κυρίτσης

Επιμέλεια ήχων: Δόμνα Ακατογλίδου – Στεφάνου

Ρύθμιση ήχου: Σπύρος Καββακόπουλος

Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Τάκης Βουλαλάς – Τζέφρυ,

Τζέφρυ, Κάκια Ιγερινού – Ρουθ,

Ρουθ, Σπύρος Μπιμπίλας – Φράνσις,

Φράνσις, Μηνάς Χατζησάββας – Βάγκνερ,

Βάγκνερ, Ζαχαρίας Ρόχας – Μίλνε,

Μίλνε, Κώστας Γαλανάκης – Κάρσον,

Κάρσον, Ντίνα Μιχαηλίδη – Άλιστερ,

Άλιστερ, Άρης Λεμπεσόπουλος – Μακίμπα.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

