«Βικτόρ ή τα Παιδιά στην Εξουσία» του Ροζέ Βιτράκ

Η τρίπρακτη δραματική κωμωδία ("Victor, ou les enfants au pouvoir") του Γάλλου σουρεαλιστή θεατρικού συγγραφέα & ποιητή Ροζέ Βιτράκ μεταδίδεται σε μετάφραση & Ραδιοσκηνοθεσία του Παύλου Μάτεσι, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, στις οκτώ και μισή το βράδυ, στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».

Ο Roger Vitrac (1899 - 1952) που συνέδεσε άμεσα το όνομα του με τον Ντανταϊσμό και τον Υπερρεαλισμό, έγραψε το έργο, ένα από τα παραδειγματικά του υπερρεαλιστικού θεάτρου, το 1928.

Έργο εμβληματικό, χαρακτηρίστηκε ως πρόδρομος του μοντερνισμού. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία το 1962 σε σκηνοθεσία Ζαν Ανούιγ, κατακτώντας έκτοτε τις θεατρικές σκηνές παγκοσμίως και παραμένοντας δημοφιλές έως τις μέρες μας.

Το έργο σατιρίζει τις κοινωνικές αντιθέσεις και την φαυλότητα της αστικής τάξης, αναδεικνύοντας την υποκρισία πίσω από την φαινομενική τάξη.

Η ηχογράφηση του έργου για το Ραδιόφωνο πραγματοποιήθηκε το 1987, και μεταδόθηκε στην εκπομπή «Θεατρική Βραδιά».

Roger Vitrac (1899 - 1952)

Ρύθμιση ήχου: Γιάννης Παπαδόπουλος

Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα



Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Νατάσσα Τσακαρισιάνου – Λιλύ,

Θάνος Καληώρας – Βικτόρ,

Ντόρα Σιμοπούλου – Εσθήρ,

Σοφία Κακαρελίδου – Αιμιλία Πωμέλ,

Γιάννης Μπέζος – Κάρολος Πωμέλ,

Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου – Θηρεσία Μανιώ,

Μιχάλης Μητρούσης – Αντωνάκης Μανιώ,

Κώστας Τριανταφυλλόπουλος – Στρατηγός Λονσεγκύρ,

Ναταλία Τσαλίκη – Ίντα Νεκρεμάρ,

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος – Γιατρός.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

