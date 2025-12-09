Χριστουγεννιάτικα Μουσικά Ταξίδια στο Τρίτο

Από την Τρίτη 09 Δεκεμβρίου έως και την Πρωτοχρονιά, η εκπομπή «Συναυλίες Δίχως Σύνορα» με την Αλίνα Γιαλίνη βάζει τα γιορτινά της και επισκέπτεται Χριστουγεννιάτικες συναυλίες απ’ όλο τον κόσμο προσφέροντάς μας Νότες σαν Ευχές. Γι αυτήν την εβδομάδα οι συναυλίες από το δίκτυο Δημόσιων Ραδιοφωνιών της EBU μεταδίδονται την Τρίτη 09.12.25, την Τετάρτη 10.12.25, την Πέμπτη 11.12.25 και την Παρασκευή 12.12.2025.

Η Αλεξάνδρα Γιαλίνη μας προσκαλεί κάθε βράδυ στις 20.10, από Τρίτη έως Παρασκευή, σε μοναδικά μουσικά ταξίδια στο Τρίτο Πρόγραμμα μέσω της EBU, όπου θα συναντήσουμε :

Τρίτη 09-12-2025 ώρα 20:10-22:00

Χριστουγεννιάτικες Συναυλίες από Μόναχο και Ισλανδία

Χορωδία της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας

Συνδυάζοντας την πλούσια μουσική παράδοση της Γηραιάς Ηπείρου με το πνεύμα των Χριστουγέννων, δύο συναυλίες από την καρδιά της Ευρώπης και τον Βορρά της Ισλανδίας δημιουργούν μια κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Η πρώτη μας μεταφέρει στο Μόναχο, και περιλαμβάνει το μνημειώδες έργο του Ottorino Respighi, "Lauda per la Natività del Signore", που αποτυπώνει τη μυσταγωγία της Γέννησης του Χριστού, καθώς και παραδοσιακά Σικελικά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη συλλογή Canti Religiosi del popolo siciliano του Francesco Paolo Frontini. Τη συναυλία αυτή έδωσαν στις 15 Δεκεμβρίου του 2024 η Χορωδία και η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, υπό τη διεύθυνση του Howard Arman.

Η δεύτερη έγινε στην Ισλανδία την 1η Δεκεμβρίου του 2024 στην Εκκλησία Hallgrímur της Ρέικιαβικ όπου ακούστηκαν έργα του Johann Sebastian Bach από τη Χορωδία της Εκκλησίας Hallgrímur, με τη συνοδεία εξαιρετικών σολίστ και μουσικών. Θα απολαύσουμε την καντάτα "Jauchzet Gott in allen Landen", BWV 51, το Allegro από το Κοντσέρτο για Τσέμπαλο No. 1 σε Ρε Ελάσσονα, BWV 1052, και το εντυπωσιακό "Nun komm, der Heiden Heiland", BWV 62.

Τετάρτη 10-12-2025 ώρα 20:10-22:00

Παράδοση και καινοτομία με τους BBC Singers και τη Lynne Fiddmont

BBC Singers

Οι BBC Singers, μαζί με τον Abel Selaocoe, μας προσκαλούν σε μια πολυπολιτισμική γιορτή, όπου παραδοσιακά κάλαντα ενώνονται με Αφρικανικούς ρυθμούς και φωνητικές αρμονίες, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα γεμάτη ζεστασιά και χαρά.

Abel Selaocoe

Ενώ η διάσημη τραγουδίστρια Lynne Fiddmont, συνοδευόμενη από τη WDR Big Band, φέρνει μια δυναμική προσέγγιση στα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δείχνοντας ότι μπορούν να είναι εξίσου γεμάτα ενέργεια και ζωντάνια. Υπό τη διεύθυνση του Bob Mintzer, οι jazz ενορχηστρώσεις και η εκρηκτική φωνή της Fiddmont εγγυώνται μια αξέχαστη εμπειρία.

Lynne Fiddmont

Πέμπτη 11-12-2024 ώρα 20:10 - 22:00

Ουγγαρία, Βουδαπέστη: Ένα Σύγχρονο Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο

James MacMillan

Σύνθεση του 2019 το Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο του James MacMillan ανακαλύπτει τόσο το μυστήριο όσο και τη μεγαλοπρέπεια στην πιο οικεία από τις ιερές ιστορίες: τη γέννηση του Ιησού.

Mary Bevan

Αγκαλιάζοντας ένα νανούρισμα στα Σκωτικά Γαελικά, Αγγλική ποίηση, Λατινικά κείμενα και αποσπάσματα της Βίβλου που περιγράφουν τη Γέννηση, ο MacMillan υφαίνει με μαεστρία αυτά τα νήματα στη χαρακτηριστική εκφραστική και άμεση γλώσσα του. Αντλώντας έμπνευση από τις Σκωτσέζικες ρίζες του και την καθολική του πίστη, δημιουργεί ένα έργο βαθιά συγκινητικό.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του το 2021 στο Άμστερνταμ, το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ουγγαρία από την Εθνική Χορωδία και την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη και σολίστ τη σοπράνο Mary Bevan, και τον βαρύτονο Leigh Melrose.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2024

Παρασκευή 12-12-2025 ώρα 20:10-22:00

Δύο Ξεχωριστές Μουσικές Στάσεις στη Γερμανία

Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γερμανικής Ραδιοφωνίας

Saarbrücken Kaiserslautern

Η χριστουγεννιάτικη παράδοση συναντά την συμφωνική λάμψη και την πνευματικότητα της μεγάλης χορωδιακής τέχνης.

Axel Kober

Πρώτος σταθμός, το Ζάαρμπρυκεν. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γερμανικής Ραδιοφωνίας Saarbrücken Kaiserslautern, υπό τη διεύθυνση του Axel Kober και με σολίστ τον πιανίστα Jonas Stark, υφαίνει ένα πρόγραμμα γεμάτο ένταση, ρομαντισμό και πολυτέλεια ηχοχρωμάτων, με έργα Tchaikovsky, Dohnányi, Korngold και Brahms.

Από εκεί, το ταξίδι συνεχίζεται στη Δρέσδη, όπου η περίφημη Χορωδία Δωματίου της Δρέσδης, υπό τη διεύθυνση του Hans-Christoph Rademann, μας μεταφέρει σε μια γιορτινή, σχεδόν κατανυκτική ατμόσφαιρα. Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως "Es ist ein Ros entsprungen" και "Kommet ihr Hirten" συναντούν το φωτεινό "Magnificat" του Arvo Pärt, καθώς και έργα των Brahms και Schütz, σε έναν ύμνο στην Ευρωπαϊκή χορωδιακή παράδοση.

Jonas Stark

Ζήστε τη μεγάλη γιορτή απολαμβάνοντας Νότες Σαν Ευχές στο Τρίτο Πρόγραμμα με τις καλύτερες εορταστικές μουσικές από το Δίκτυο Δημόσιων Ραδιοφωνιών της EBU.

