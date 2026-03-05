Ραδιόφωνο Γένους Θηλυκού

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 Κυριακή 8 Μαρτίου

24 ώρες αφιερωμένες στις Γυναίκες του Ελληνικού Τραγουδιού

Το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα ξεχωριστό, ολοήμερο ραδιοφωνικό αφιέρωμα. Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 8 Μαρτίου και για όλο το 24ωρο, η συχνότητα μας γεμίζει αποκλειστικά με γυναικείες φωνές, φωτίζοντας τη δύναμη, την ευαισθησία και τη δημιουργικότητα των γυναικών στο ελληνικό τραγούδι. Ερμηνεύτριες που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους, σύγχρονες δημιουργοί που διαμορφώνουν το σήμερα, σπουδαίες συνθέτριες, στιχουργοί και τραγουδοποιοί, συνθέτουν ένα πλούσιο μουσικό μωσαϊκό αφιερωμένο στη γυναίκα ως έμπνευση, δημιουργό και πρωταγωνίστρια. Ένα 24ωρο αφιερωμένο στη γυναικεία παρουσία που καθόρισε και συνεχίζει να καθορίζει το ελληνικό τραγούδι.

Ο ραδιοφωνικός μας αέρας αγκαλιάζει τη θηλυκή του πλευρά με ειδικά διαμορφωμένο playlist και ειδικές εκπομπές:

08:00 – 10:00 "Έχει η ζωή γυρίσματα" με τη Λίτσα Τότσκα

«Γυναίκες σε πρώτο πρόσωπο» θα ξεδιπλώσουν τα όνειρα, τους φόβους, τις ελπίδες και τα αδιέξοδά τους, πρωί Κυριακής (8-10) στο Δεύτερο Πρόγραμμα. Γυναίκες του μύθου και της ιστορίας συναντούν τη σύγχρονη γυναίκα, σε ένα τάνυσμα ψυχής που ενώνει το χθες με το σήμερα, μέσα από τραγούδια αλλά και σκέψεις γυναικών που πρωτοστάτησαν στον αγώνα για τα δικαιώματα του φύλου τους, άνοιξαν δρόμους και πλήρωσαν το τίμημα των επιλογών τους.

10:00 – 11:00 Οι γυναικείες παρουσίες στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι

Επιμέλεια: Χρήστος Παπαμιχάλης

11:00 – 13:00 “Πάμε εκεί που Λεν Τραγούδια” με τον Κώστα Φασουλά

Ο Κώστας Φασουλάς αφηγείται μέσα από τραγούδια την πορεία της γυναίκας μέσα στο χρόνο. Γυναικείες φωνές που τραγούδησαν την ανισότητα, τη μητρότητα, τη διεκδίκηση και την καταγγελία συνθέτουν μια αλυσίδα ιστοριών και συναισθημάτων.

13:00 - 14:00 “Το Δέντρο της Μουσικής” με τη Δήμητρα Κόχιλα

Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας στο πέρασμα των αιώνων, μέσα στη μουσική, στα μουσικά και χορευτικά δρώμενα, αλλά κυρίως στα λόγια και τα τραγούδια των παραδόσεων μας και σε όσα αυτά αποκαλύπτουν για την θέση της στην κοινωνία τη συγκεκριμένη στιγμή που δημιουργήθηκαν… Η γυναίκα στο παραδοσιακό τραγούδι δεν είναι απλώς εκτελεστής, αλλά είναι η «φωνή» που καταγράφει την ιστορία και τα συναισθήματα της κοινότητας. Οι ρόλοι λοιπόν της γυναίκας αλλά και όσα υφίσταται, όπως τα αφηγούνται τα παραδοσιακά μας τραγούδια… γυναίκα, κόρη, μάνα, ερωμένη, σύζυγος, εργάτρια, μοιρολογίστρα, αγωνίστρια, καπετάνισσα, επαναστάτρια, επώνυμη και ανώνυμη…

15:00 – 17:00 Οι γυναίκες τραγουδοποιοί στο Ελληνικό Τραγούδι

Επιμέλεια: Χρήστος Παπαμιχάλης

17:00 – 18:00 ''Εσύ που δεν μιλάς'' με τον Οδυσσέα Τσάκαλο

''Γυναίκα'' τα περισσότερα τραγούδια έχουν γραφτεί για αυτήν γιατί όπως λέει κι ο ποιητής ''είσαι γύρω μου ένα θαύμα''. Το ''Εσύ που δεν μιλάς'' προσυπογράφει και θα την τραγουδήσει ακόμα μία φορά

18:00 – 20:00 “Ραντεβού την Κυριακή” με τον Φώτη Απέργη

Καλεσμένη του Δεύτερου Προγράμματος, η Δήμητρα Γαλάνη δίνει αυτή την Κυριακή μια απολαυστική συνέντευξη στον Φώτη Απέργη. Μέσα σ' ένα δίωρο, το Ραντεβού της Κυριακής χωρά συγκινητικές, παιδικές αναμνήσεις από το οικογενειακό τραπέζι όπου ο πατέρας της τραγουδούσε μέχρι και άριες. Ακόμα, τις αξέχαστες στιγμές όπου ο Τσιστσάνης, ο Μούτσης, ο Ξαρχάκος, ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης κ.α. της φανέρωσαν μυστικά της τέχνης του τραγουδιού. Η καταξιωμένη και δημοφιλής τραγουδίστρια μιλά επίσης για την αξία και τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσα ως και από το λαϊκό τραγούδι. Δυσπιστεί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δε διστάζει και να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία με τη βοήθεια των ανθρώπων με καλλιέργεια. Και, πάνω, απ' όλα, μας μιλά για την εμπιστοσύνη της στους νέους ανθρώπους σε μια εποχή δυσπιστίας και αβεβαιότητας.

20:00 – 21:00 “Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου” με τον Παντελή Σιβρή

Οι Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου ξεκινώντας από την εποχή που η Ρένα Βλαχοπούλου – σαν τραγουδίστρια ακόμα - είχε κατακτήσει τον τίτλο «Η βασίλισσα της jazz», αφηγούνται «Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν», ακούγοντας μεγάλες γυναικείες ερμηνείες του τότε…

22:00 – 23:00 "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" με την Λίνα Νικολακοπούλου και την Αλεξάνδρα Χριστακάκη

Η αρχιτέκτονας και συγγραφέας Ισμήνη Καρυωτάκη θα είναι καλεσμένη στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια".

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το μυθιστόρημα της "Sarah en Berlin" (Εκδόσεις Ποταμός). Η Ισμήνη Καρυωτάκη γράφοντας για τις ζωές των ενοικίων μιας πολυπολιτισμικής πανσιόν στο Βερολίνο, προβληματίζεται για τις έννοιες του σπιτιού, της οικογένειας, των ταυτοτήτων, της πατρίδας στην κοινωνική σημερινή ρευστότητα. Παρατηρώντας, αναλύοντας και γράφοντας για τις ζωές των άλλων γράφει για τον εαυτό της. Γιατί εγκαταλείπουμε το σπίτι μας, την οικογένεια, την πατρίδα μας, γιατί μετακομίζουμε σε αγνώστους τόπους; Μήπως τελικά το σπίτι είμαστε εμείς;