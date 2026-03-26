Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, εξασφάλισε μία εμβληματική συναυλία των Radiohead, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2016 στο Open Air St. Gallen, με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ A Moon Shaped Pool (8 Μαΐου 2016). Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από το από την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 19:00.

Η εμφάνιση των Radiohead στο St. Gallen ξεχώρισε ως μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και καθηλωτικές στιγμές της περιοδείας τους από εκείνη τη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους επιρροή στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Με έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στον πειραματισμό, τη μελαγχολία και την ηλεκτρονική ευαισθησία, το συγκρότημα παρέσυρε το κοινό σε ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι.

Η συγκεκριμένη συναυλία έρχεται τώρα ως μέρος του εορτασμού των δέκα χρόνων από την κυκλοφορία του A Moon Shaped Pool, ενός άλμπουμ που σηματοδότησε μια ώριμη και βαθιά καλλιτεχνική φάση για το συγκρότημα, ενισχύοντας την παγκόσμια απήχησή του και εδραιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Thom Yorke - φωνητικά, κιθάρα, πιάνο

Jonny Greenwood – κιθάρα, πλήκτρα

Colin Greenwood – μπάσο

Ed O'Brien – κιθάρα

Philip Selway – ντραμς

Πρόγραμμα:

Burn the Witch

Daydreaming

Decks Dark

Desert Island Disk

Full Stop

Lucky

Talk Show Host

Lotus Flower

No Surprises

Pyramid Song

The Numbers

Identikit

Weird Fishes / Arpeggi

Everything in Its Right Place

Idioteque

Bodysnatchers

Street Spirit (Fade Out)

Bloom (encore)

Paranoid Android (encore)

Nude (encore)

2 + 2 = 5 (encore)

There There (encore)

Exit Music (for a Film) (encore)

Karma Police (encore)

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 27 Απριλίου 2026, στις 19:00.

Info

EBU Live Sessions

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους

Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στις καλύτερες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο ERT εcho!