Ρένα Μόρφη: Ταυτότητα, μεταμόρφωση και «Το Δωμάτιό μου»

Σε ένα βαθύ, ουσιαστικό επεισόδιο του podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», η Ρένα Μόρφη μιλά για την ταυτότητα ως μια ζωντανή διαδικασία, ως κάτι που μεταμορφώνεται, ωριμάζει και επανασυστήνεται μέσα από την τέχνη.

Η συζήτηση εστιάζει στο πώς η δημιουργία μπορεί να εκφράζει ολοένα και καλύτερα τον εαυτό μας, ακόμη κι όταν αυτός αλλάζει. Στο πώς η αλήθεια, όταν ειπωθεί χωρίς φόβο και στρατηγική, γίνεται δύναμη σύνδεσης. Στο πώς ο χρόνος, όταν βιώνεται με επίγνωση, δεν χάνεται, αλλά αποκτά βάθος και νόημα.

Η Ρένα μιλά ανοιχτά για την επιλογή της να μη «γυαλίζει» τον εαυτό της και να μη συμμετέχει σε μια κατασκευασμένη αφήγηση τελειότητας.

Κεντρικός άξονας του επεισοδίου είναι ο νέος της δίσκος «Το Δωμάτιό μου». Ένα άλμπουμ εσωτερικό και πολυεπίπεδο, όπου η Ρένα Μόρφη εκφράζει τη γυναικεία της φύση σε όλο της το εύρος: τη σεξουαλικότητα, τη μητρότητα, τον ατίθασο χαρακτήρα, την τρυφερότητα, τη δύναμη και την ευαλωτότητα. Ένας δίσκος που αγκαλιάζει τις αντιφάσεις και που λειτουργεί σαν προσωπικός χώρος ελευθερίας, όπου κάθε πλευρά του εαυτού έχει δικαίωμα να υπάρξει. Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει και το θέμα της μητρότητας, ως κοινός παρονομαστής για τις δύο καλλιτέχνιδες, όχι ως ρόλος-ταμπέλα, αλλά ως βαθιά μεταμορφωτική εμπειρία. Η Ρένα μιλά με ειλικρίνεια για το παιδί της ως προτεραιότητα και για το πώς ο χρόνος, παρότι μοιάζει να επιβραδύνεται, αποκτά μεγαλύτερη ουσία, συγκέντρωση και δημιουργική αποτελεσματικότητα.

