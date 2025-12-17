Ραδιόφωνο

Renata Tebaldi (1922 – 2004), Η Φωνή των Αγγέλων

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 στις 19:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κάθε Παρασκευή σε νέα ώρα, στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.
Από το Φως στο Σκοτάδι, και πάλι Πίσω...

Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, στις 19 Δεκεμβρίου του 2004, φεύγει από τη ζωή μία από τις σημαντικότερες υψιφώνους της μεταπολεμικής εποχής, το «αντίπαλον δέος» για κάποιους, της Μαρία Κάλλας: η τεράστια Renata Tebaldi.

Μια φωνή που ο ίδιος ο αρχιμουσικός Arturo Toscanini είχε περιγράψει ως «φωνή αγγέλου». Ο συγκεκριμένος άγγελος όμως, εμφορούμενος από μια πλουσιότατη γκάμα ερμηνευτικών δεξιοτήτων, ήξερε να τραγουδά και ως έκπτωτος (Violetta, Tosca, Gioconda, Manon), αλλά και ως ένθεος (Leonora, Desdemona, Liù κ.α). Διότι τι άλλο τελικά οφείλει να κάνει ένας αληθινός καλλιτέχνης, παρά ελιγμούς από το φως στο σκοτάδι και πάλι πίσω;

Έρχεται αυτή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 19:00, στην εκπομπή «Μια Φωνή στον Καθρέφτη», από τη συχνότητα του Τρίτου.

Να είστε εκεί.

INFO
«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.
Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

