Renata Tebaldi (1922 – 2004), Η Φωνή των Αγγέλων

Από το Φως στο Σκοτάδι, και πάλι Πίσω...

Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, στις 19 Δεκεμβρίου του 2004, φεύγει από τη ζωή μία από τις σημαντικότερες υψιφώνους της μεταπολεμικής εποχής, το «αντίπαλον δέος» για κάποιους, της Μαρία Κάλλας: η τεράστια Renata Tebaldi.

Μια φωνή που ο ίδιος ο αρχιμουσικός Arturo Toscanini είχε περιγράψει ως «φωνή αγγέλου». Ο συγκεκριμένος άγγελος όμως, εμφορούμενος από μια πλουσιότατη γκάμα ερμηνευτικών δεξιοτήτων, ήξερε να τραγουδά και ως έκπτωτος (Violetta, Tosca, Gioconda, Manon), αλλά και ως ένθεος (Leonora, Desdemona, Liù κ.α). Διότι τι άλλο τελικά οφείλει να κάνει ένας αληθινός καλλιτέχνης, παρά ελιγμούς από το φως στο σκοτάδι και πάλι πίσω;

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

