“Rerenga”: Η Πολυπαραγοντική Μουσική του Michael Norris

Το άλμπουμ "Rerenga" του Michael Norris που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο από την έγκριτη Νεοζηλανδική εταιρεία Rattle Records θα παρουσιάσει και θα αναλύσει ο κριτικός μουσικής Θάνος Μαντζάνας.

O Νεοζηλανδός συνθέτης, θεωρητικός της μουσικής αλλά και σχεδιαστής λογισμικού Michael Norris έκανε λαμπρές σπουδές στη χώρα του και την Ευρώπη έχοντας στο ενεργητικό του πολλές διακρίσεις.

Η μουσική του έρχεται ως συνέχεια της πρωτοπορίας του εικοστού αιώνα σε συνδυασμό όμως και με παλαιότερες κλασικές φόρμες.

Επικεντρώνεται στα στοιχεία της υφής και του ηχητικού φάσματος με συχνά έντονη την παρουσία των ηλεκτρονικών που τις περισσότερες φορές σχεδιάζει ο ίδιος.

Το "Rerenga" περιλαμβάνει συνθέσεις του δημιουργού, των τελευταίων χρόνων, για ορχήστρα και μεγαλύτερα ενόργανα σχήματα, ανάμεσα τους και το σύνολο μουσικής δωματίου Stroma που έχει ιδρύσει και σε ένα βαθμό χρηματοδοτεί ο ίδιος.

Στην εκπομπή θα ακουστούν από το άλμπουμ "Rerenga" τα εξής έργα:

Το ομότιτλο κομμάτι για παραδοσιακά όργανα, των γηγενών της Νέας Ζηλανδίας, ορχήστρα και ηλεκτρονικά. Ερμηνεύει η New Zealand Symphony Orchestra, υπό την διεύθυνση του Hamish McKeich, με σολίστ, στα παραδοσιακά νεοζηλανδικά όργανα taonga puoro, τον Alistair Fraser.

Το «Horizon Fields» για πιάνο, βιολί και βιόλα. Ερμηνεύει το NZTrio He Taonga Wairere

Τ ο Sygyt για λαρυγγικό ερμηνευτή, σύνολο μουσικής δωματίου και ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο. Ερμηνεύει το εννεαμελές σύνολο Stroma, υπό την διεύθυνση του Hamish McKeich, με σολίστ τον ερμηνευτή Jonny Marks.

ο Sygyt για λαρυγγικό ερμηνευτή, σύνολο μουσικής δωματίου και ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο. Ερμηνεύει το εννεαμελές σύνολο Stroma, υπό την διεύθυνση του Hamish McKeich, με σολίστ τον ερμηνευτή Jonny Marks. Το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα «Sama». Ακούγονται τα μέρη :Ard, Fad.ḍa και Semazen. Ερμηνεύει η New Zealand Symphony Orchestra ,υπό την διεύθυνση του Hamish McKeich, με σολίστ στο βιολί την εξαίρετη Amalia Hall.

Συντονιστείτε στο Τρίτο!

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θάνος Μαντζάνας