Τρίπρακτη όπερα - δεύτερο μέρος της τετραλογίας «Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ» - σε λιμπρέτο του συνθέτη, εμπνευσμένο από τη Γερμανική μυθολογία. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 26 Ιουνίου 1870 στο Εθνικό Θέατρο του Μονάχου.

Η μαγική φωτιά που τιμωρεί την ανυπακοή μιας κόρης. Η ουράνια μαχήτρια που από αθάνατη έγινε θνητή, επειδή προστάτεψε τον ανίερο, αλλά τόσο αληθινό έρωτα δυο δίδυμων αδελφών.

Αυτά και πολλά περισσότερα, μας περιμένουν τις τρεις εβδομάδες που ακολουθούν, καθώς ήρθε το πλήρωμα του χρόνου: μετά το «Χρυσάφι του Ρήνου» που απολαύσαμε πέρυσι τέτοια εποχή, έχει φτάσει η ώρα της «Βαλκυρίας», του δεύτερου σταθμού μας στον «Κύκλο του Δαχτυλιδιού» του Richard Wagner.

Ας βουτήξουμε λοιπόν μαζί στον Μύθο - και ποιος ξέρει, ίσως βγούμε κι εμείς Αθάνατοι μέσα από τούτη τη μουσική. Το Σάββατο 4 Οκτώβρη στις 20:30 η πρώτη πράξη, στην εκτέλεση studio του Herbert von Karajan το 1966, με τους Régine Crespin, John Vickers, Gundula Janowitz και άλλους εκλεκτούς καλλιτέχνες.

"Opera Omnia"

Richard Wagner: "Die Walküre" («Η Βαλκυρία») WWV86B – Μέρος Α'

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025, 20:30 - 22:30

