Τρίπρακτη όπερα - δεύτερο μέρος της τετραλογίας «Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ» - σε λιμπρέτο του συνθέτη, εμπνευσμένο από τη Γερμανική μυθολογία. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 26 Ιουνίου 1870 στο Εθνικό Θέατρο του Μονάχου.

Τέσσερα τα έργα της Τετραλογίας, τρεις οι εκπομπές που αφιερώσαμε στο δεύτερο από αυτά, που είναι η μία και μοναδική «Βαλκυρία» του Richard Wagner.

Ένα έργο που στα προσχέδια του συνθέτη δεν ήταν προγραμματισμένο να γραφτεί: ο κύριος στόχος του Wagner (στην τριλογία του, όπως την υπολόγιζε) ήταν να εξιστορήσει τα πάθη του ήρωα Siegfried. Είχε τόσο ενδιαφέρον όμως η προϊστορία αυτού του έπους, με τους γονείς του ήρωα και το πώς τους βοήθησε μια Βαλκυρία, που σιγά-σιγά ο συνθέτης ολοκλήρωσε ένα ολόκληρο και αυτοτελές έργο, το οποίο και διαχωρίστηκε από το «Χρυσάφι του Ρήνου». Έτσι η Παγγαία του μυθικού υλικού μοιράστηκε τελικά σε τέσσερις «ηπείρους».

Όπως την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη εβδομάδα, στο τιμόνι του μουσικού μας παραμυθιού βρίσκεται ο Herbert von Karajan και η ηχογράφηση που πραγματοποίησε το 1966 με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και κάποιους από τους καλύτερους ερμηνευτές της γενιάς εκείνης. Τέλος του ταξιδιού μας αυτό το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, με την υπέροχη τρίτη πράξη του έργου.

Info:

"Opera Omnia"

Richard Wagner: "Die Walküre" («Η Βαλκυρία») WWV86B – Μέρος Γ'

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/