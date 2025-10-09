Richard Wagner: “Die Walküre” («Η Βαλκυρία») WWV86B – Μέρος Β’

Τρίπρακτη όπερα - δεύτερο μέρος της τετραλογίας «Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ» - σε λιμπρέτο του συνθέτη, εμπνευσμένο από τη Γερμανική μυθολογία. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 26 Ιουνίου 1870 στο Εθνικό Θέατρο του Μονάχου.

Τα σκυλιά του Hunding κυνηγούν ακούραστα τον πληγωμένο γιο του Λύκου.

Η μάχη θα είναι άνιση, αφού ο Πατέρας των Θεών αποφάσισε την τελευταία στιγμή να αλλάξει στρατόπεδο. Η Βαλκυρία όμως, που έρχεται να μαζέψει την ψυχή του νεκρού ήρωα, θα μαζέψει και τα κομμάτια του σπασμένου του σπαθιού. Ποιος ξέρει, ίσως έρθει στο επόμενο έργο της τετραλογίας ο γιος του να τα ξανακολλήσει και να γίνει αυτός ο ήρωας ο οποίος θα ανακτήσει το Δαχτυλίδι της παντοδυναμίας, που ο σατανικός Νίμπελουνγκ δημιούργησε από το χρυσάφι του ποταμού Ρήνου.

Όλα αυτά στη δεύτερη πράξη της «Βαλκυρίας» του Richard Wagner, που θα απολαύσουμε στην εκτέλεση Karajan του 1966, αυτό το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στην εκπομπή "Opera Omnia" στις 20:30 . Και το παραμύθι συνεχίζεται.

