Robert Hale (1941 – 2008), Μια Φωνή από τον Ατλαντικό

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

«Έφτιαχνε» Μουσική πριν καν Βγάλει Ήχο

Μπορεί να μη διέσχισε τη Βόρεια Θάλασσα με ένα καταραμένο πλοίο όπως ο «Ιπτάμενος Ολλανδός». Διέσχισε όμως τον Ατλαντικό για να γίνει Βαγκνερίστας τραγουδιστής και αυτό του βγήκε σε καλό.

Ο Robert Hale, ένας από τους σημαντικότερους «Ολλανδούς» στα τέλη του 20ου αιώνα, μόνο καταραμένος δεν έφυγε από τη ζωή, αλλά υπερευλογημένος, στα ενενηκοστά του γενέθλια , στις 22 Αυγούστου του 2023.



Έγραψαν για εκείνον: «… ένας καλλιτέχνης του οποίου η φωνή, το πρόσωπο, η στάση και οι χειρονομίες εξέφραζαν τα ερεθίσματα μιας βαθιάς φαντασίας. Ένας καλλιτέχνης επίσης, που κυριαρχούσε όχι μόνο στις νότες του ρόλου του αλλά και στο πνεύμα, από το τραγικό μεγαλείο μέχρι την ειρωνική αποστασιοποίηση, από την τρυφερότητα μέχρι την ζοφερή οργή, όλα με την αμεσότητα της πραγματικής ζωής. Ακόμα και οι σιωπές του ήταν εύγλωττες. Πριν βγάλει έναν ήχο, έφτιαχνε μουσική.»



Αυτή την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 18:00, ο Robert Hale στον «Καθρέφτη» μας.



INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, στις 18:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho