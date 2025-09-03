Salvatore Licitra (1968 – 2011), Όταν οι Αλιείς Χάνουν τα Μαργαριτάρια τους

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Η Ελπίδα Πέθανε Τελευταία

5 Σεπτεμβρίου 2011. Κάποιοι κρατούσαν ακόμα μια κρυφή ελπίδα ότι, όπως συνηθίζεται στην όπερα, ο τενόρος θα νικήσει στο τέλος, θα ξυπνήσει από το κώμα όπου είχε πέσει για εννέα ημέρες μετά το δυστύχημά του, και θα σηκωθεί να ξανατραγουδήσει.

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει κι αυτή τελικά, αφού οι γιατροί εκείνη την ημέρα ανακοίνωσαν το θάνατο του Salvatore Licitra. Ο τραγουδιστής είχε γεννηθεί στη Βέρνη της Ελβετίας 43 χρόνια πιο πριν, από Σικελούς γονείς. Έκανε το ντεμπούτο του στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης το 2002, μαθαίνοντας το ρόλο του Cavaradossi από την "Tosca" ως αντικαταστάτης. Χρειάστηκε όμως να αντικαταστήσει τον ίδιο το Luciano Pavarotti! Το βράδυ της 11ης Μαΐου εκείνης της χρονιάς, το κοινό βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε έναν άγνωστο Mario Cavaradossi, ενώ όλοι τους είχαν πληρώσει για να δουν τον Pavarotti. Κι όμως, όταν ο Licitra ολοκλήρωσε την πρώτη του άρια, κανείς δε ζήτησε τα λεφτά του πίσω. Ένας «Καινούργιος Pavarotti» σύμφωνα με τους New York Times, εκλεπτυσμένος και άξιος της μεγάλης Ιταλικής παράδοσης, είχε μόλις γεννηθεί. Στα λίγα χρόνια της καριέρας του, έδωσε όσα άλλοι δε δίνουν σε μια ζωή. Το σύντομο αλλά απολαυστικό μουσικό μονοπάτι της καριέρας του θα ξαναπερπατήσουμε μαζί, αυτή την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 18:00, στην εκπομπή «Μια φωνή στον Καθρέφτη».

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho