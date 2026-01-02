“Σαν να ήταν όνειρο”

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00-13:00 η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας παρουσιάζει: "Σαν να 'ταν όνειρο".

Μια ιδιαίτερη εκπομπή για την αναζήτηση του ονείρου ως επιθυμία, αλλά και ως βίωμα στην καθημερινότητα. Ο Θέμης Ροδαμίτης αφηγείται μικρές ιστορίες πάνω στους "δρόμους" του ονείρου και παίζει ανάλογες μουσικές από διαφορετικά είδη του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Μια διαφορετική εκπομπή που "ακουμπά στο πνεύμα" των γιορτών.

Συντονιστείτε!

Μετάδοση: Σάββατο 3 Ιανουαρίου, 12:00-13:00

Επανάληψη: Κυριακή 4 Ιανουαρίου 1:00-2:00 το πρωί.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

